Архиепископ Физикелла объяснил некоторые детали Святой Мессы по случаю Третьего воскресенья Слова Божьего

Президент Папского совета по содействию новой евангелизации объяснил некоторые детали Святой Мессы, которую Папа Франциск совершит 23 января в Ватиканской базилике по случаю Третьего воскресенья Слова Божьего: «Возложить на верующих ответственность за процесс живой передачи Слова Божьего». Передает Vatican News.

На Мессе в соборе Святого Петра два мирянина из Амазонии официально примут церковное служение катехизатора. По словам главы Папского совета монсеньора Рино Физикеллы, «это способ осуществления Синода по Амазонии, который призвал усилить работу по евангелизации на этих землях».

Говоря о новых литургических назначениях, прелат отметил, что в это воскресенье Папа Франциск поставит на служение чтеца и катехизатора 16 человек: «Это молодые люди, мужчины и женщины из Кореи, Польши, Италии, Испании, Африки»; по сути, будет представлен весь земной шар. Но прежде всего, отметил монсеньор Физикелла, – «именно Церковь получит снова знак того, что Слово Божье – это семя, которое должно быть посеяно в мире».

По словам ватиканского архиепископа, центральное измерение этого праздника, призванного привлечь внимание к Библии, заключается в том, чтобы «возложить на верующих ответственность за процесс живой передачи Слова Божьего», обращая особое внимание на семьи и на детей:

«Мы становимся ответственными по мере того, как нам удаётся пояснить, что Слово Божье касается нашей собственной жизни. Мы становимся ответственными также по мере того, как нам удаётся передать Священное Писание в руки нашей молодёжи и семей», – подчеркнул президент Папского совета по содействию новой евангелизации.

Монсеньор Физикелла указал на злободневные проблемы современных христиан, процитировав святого Иеронима, который говорил, что «незнание Писания – это незнание Христа».

«Возвещение Слова Божьего и углубление его послания, библейская подготовка верующих как никогда актуальны в этот момент истории», – подчеркнул архиепископ. Поэтому в конце Святой Мессы Папа Франциск подарит её участникам книги и пособия, предоставленные ватиканской Конгрегацией богослужений и дисциплины Таинств: эти инструменты помогут каждой общине «жить праздником воскресенья».

«Этот знак, – подчеркнул монсеньор Физикелла, – напомнит верующим, что Слово Божье не только было написано, но оно передаётся, обдумывается, переосмысливается и сопровождается молитвой. Всё это составляет залог нашей веры». По словам архиепископа, этот процесс должен осуществляться через конкретные церковные проекты, обобщённые древним принципом: чтение священных страниц в единстве с живым опытом Церкви.