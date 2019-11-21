Апостольский визит Папы Франциска в Таиланд: день первый, начало

Утром 21 ноября в Доме правительства в Бангкоке состоялась официальная приветственная церемония, на которой Папа Франциск встретился с премьер-министром Королевства Таиланд Праютом Чан-Очей, членами правительства и дипломатического корпуса, представителями гражданских и религиозных властей. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



В своей первой речи в Таиланде Святейший Отец выразил благодарность за радушный приём и возможность посетить эту землю, полную чудес природы, хранительницу духовных и культурных традиций предков. Епископ Рима обратил внимание на опасности глобализации, «которая слишком часто рассматривается исключительно с экономической и финансовой точки зрения» и «склонна уничтожать ценные особенности, которые формируют и создают красоту и душу наших народов». В связи с этим Папа Римский поощрил решение правительства Таиланда создать Этическую и социальную комиссию, в которую войдут представители местных традиционных религий: её целью станет сохранение духовной памяти народа. «Ваша земля носит название ‘свобода’», – подчеркнул Святейший Отец, но свобода возможна лишь в том случае, когда люди будут чувствовать ответственность друг за друга, «преодолевая любые формы неравенства». Поэтому необходимо усердно трудиться «для достижения минимально необходимых уровней устойчивости, которые сделают возможным целостное человеческое развитие».

Высоко оценив приём Таиландом мигрантов и беженцев из соседних стран, Папа выразил надежду, что международное сообщество «будет действовать с ответственностью и дальновидностью» в решении проблем, лежащих в основе этого «трагического исхода», а также содействовать «безопасной, упорядоченной и законной миграции». Святейший Отец подчеркнул принципиальную важность «защиты достоинства людей, которые сталкивается с опасностями, неопределённостью и эксплуатацией в поисках свободы и жизни, достойной их семей». Особенно это касается самых малых и беззащитных, подверженных посягательствам на их тела и души: «Я думаю о тех женщинах и детях нашего времени, которых ранят, насилуют и подвергают всем формам эксплуатации, рабства, насилия и жестокого обращения. Я выражаю признательность правительству Таиланда за усилия по борьбе с этим бедствием, а также всем людям и организациям, которые неустанно трудятся над искоренением этого зла». Напомнив о 30-летии Конвенции о правах ребёнка, Епископ Рима подтвердил необходимость защиты блага детей, их физического, психологического и духовного роста, а также обеспечения для них доступа к образованию.



В завершение своей речи Святейший Отец призвал участников встречи продвигать целостное человеческое развитие в духе справедливости, солидарности и братской гармонии, поскольку «будущее наших народов в значительной степени зависит от того, каким образом мы гарантируем достойное будущее нашим детям».

Затем Папа Франциск нанес визит XX Верховному Патриарху буддистов Таиланда Сомдету Пхра Ариявонгсагатанану в храме Ват Ратчабофит, «символе ценностей и учений, которые характеризуют этот возлюбленный народ», сказав, в частности, следующее (сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун):



«Я признателен вашему народу за то, что с момента появления христианства в Таиланде около 4,5 столетий назад католики, будучи меньшинством, пользовались свободой в религиозной практике и на протяжении многих лет жили в гармонии с буддийскими братьями и сестрами», добавив, что из источников буддизма его таиландские последователи почерпнули «обычай почитать жизнь и почитать стариков, сдержанный образ жизни, основанный на созерцании, отрешенности, тяжелом труде и дисциплине». Эти особенности – добавил Папа – «питают вашу отличительную черту, благодаря которой вас называют народом улыбки».



Святейший Отец упомянул о визите, нанесенном 50 лет назад Папе Павлу VI в Ватикане группой буддийских монахов во главе с XVII Верховным Патриархом. Эта встреча стала поворотным моментом в диалоге между двумя религиозными традициями, который позволил Папе Иоанну Павлу II посетить этот же самый храм и встретиться с Верховным Патриархом. Эти шаги навстречу друг другу свидетельствуют о том, что культура встречи возможна, и когда мы учимся уважать друг друга и уважать наши отличия, «мы предлагаем миру слово надежды, способное ободрить и поддержать тех, кто больше всего страдает от разобщенности», подчеркнул Папа и выразил пожелание, чтобы посредством созерцания, милосердия и распознавания – присущих как христианству, так и буддизму – мы могли возрастать в духе добрососедства и «продвигать среди верных наших религий развитие новых проектов милосердия, способных порождать и умножать конкретные дела на стезе братства, особенно с наибеднейшими, а также по отношению к нашему общему дому, с которым так дурно обращаются». Таким образом мы вместе сможет содействовать «культуре сострадания, братства и встречи», – подвел итог Папа Франциск.



Заключительным событием первой половины дня пребывания Понтифика в Таиланде стало его посещение католической детской больницы Святого Людовика, которая была основана в 1898 г. Апостольским Викарием для католиков этой азиатской страны того времени архиепископом Луи Веем. Обращаясь к персоналу больницы, Святейший Отец сделал акцент на необходимости до конца быть рядом с недугующими в их физических и моральных страданиях, памятуя о словах: «Где милосердие, там и Бог», а в заключение призвал всех присутствующих вверить свою жизнь Покрову Пресвятой Богородицы и преподал им свое апостольское благословение.



По материалам Vatican News