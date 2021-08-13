Апостольский элемозинарий благодарит жертвователей, которые поддерживают папскую благотворительность

Апостольский элемозинарий благодарит жертвователей, которые поддерживают папскую благотворительность

Август 13, 2021

Кардинал искренне благодарит всех благотворителей, которые перечисляют на счет Папы как небольшие, так и очень большие суммы денег, предназначенные для помощи бедным.

В интервью Vatican News руководитель Службы Папских милостей рассказал, что многие люди завещают свое имущество Святейшему Отцу, надеясь, что оно будет использовано с максимальной пользой для нуждающихся.

Глава благотворительной организации Ватикана признался, что летом он обычно «очищает счет Папы» от денег, предназначенных для бедных по всему миру. Он вспомнил слова Папы Франциска о том, что если его счет пуст, значит, он служит добру и евангелизации.

Кардинал Краевский сказал, что у Святейшего Престола есть специальные каналы, по которым он может эффективно и быстро доставлять помощь туда, где она больше всего нужна в данный момент. «Через нунциев в разных странах мы получаем информацию о проблемах, связанных также с COVID-19, о которых мир часто забывает. Это такие страны, как Эквадор, Филиппины, Бурунди или Конго. Недавно мы получили тревожную информацию от нунция в Тунисе», — сказал иерарх.

Папский элемозинарий подчеркнул, что помощь оказывается постоянно.

«Вчера Святейший Отец выделил полмиллиона долларов на компьютерный томограф для Мадагаскара, чтобы не только богатые, но и бедные, за которыми ухаживает миссионерская больница, имели доступ к современным медицинским технологиям. Вскоре мы отправим полмиллиона евро в четыре страны, чтобы они построили диспансеры в беднейших регионах, куда люди смогут приезжать не только за вакцинацией, но и за необходимой помощью. Также мы отправляем большое количество медикаментов дипломатической почтой. Мы можем доставить самые необходимые лекарства практически в любую точку за два-три дня. Например, вчера мы отправили в Колумбию целый дипломатический пакет с лекарствами», — сообщил кардинал Краевский.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна