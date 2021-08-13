Апостольский элемозинарий благодарит жертвователей, которые поддерживают папскую благотворительность

Кардинал Конрад Краевский искренне благодарит всех благотворителей, которые перечисляют на счет Папы как небольшие, так и очень большие суммы денег, предназначенные для помощи бедным.

В интервью Vatican News руководитель Службы Папских милостей рассказал, что многие люди завещают свое имущество Святейшему Отцу, надеясь, что оно будет использовано с максимальной пользой для нуждающихся.

Глава благотворительной организации Ватикана признался, что летом он обычно «очищает счет Папы» от денег, предназначенных для бедных по всему миру. Он вспомнил слова Папы Франциска о том, что если его счет пуст, значит, он служит добру и евангелизации.

Кардинал Краевский сказал, что у Святейшего Престола есть специальные каналы, по которым он может эффективно и быстро доставлять помощь туда, где она больше всего нужна в данный момент. «Через нунциев в разных странах мы получаем информацию о проблемах, связанных также с COVID-19, о которых мир часто забывает. Это такие страны, как Эквадор, Филиппины, Бурунди или Конго. Недавно мы получили тревожную информацию от нунция в Тунисе», — сказал иерарх.

Папский элемозинарий подчеркнул, что помощь оказывается постоянно.

«Вчера Святейший Отец выделил полмиллиона долларов на компьютерный томограф для Мадагаскара, чтобы не только богатые, но и бедные, за которыми ухаживает миссионерская больница, имели доступ к современным медицинским технологиям. Вскоре мы отправим полмиллиона евро в четыре страны, чтобы они построили диспансеры в беднейших регионах, куда люди смогут приезжать не только за вакцинацией, но и за необходимой помощью. Также мы отправляем большое количество медикаментов дипломатической почтой. Мы можем доставить самые необходимые лекарства практически в любую точку за два-три дня. Например, вчера мы отправили в Колумбию целый дипломатический пакет с лекарствами», — сообщил кардинал Краевский.