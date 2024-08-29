Антропологическая революция – вызов для всех христиан

Папа Франциск направил послание участникам 17-го Межхристианского симпозиума, проходящего в Трани (Апулия) на тему «Что есть человек во времена антропологических перемен?». Мероприятие организовано Францисканским институтом духовности Папского университета Antonianum совместно с кафедрой теологии православного богословского факультета университета Aristoteles в Салониках (Греция). Передает русская служба Vatican News.

По словам Святейшего Отца, стремительные антропологические изменения структурно меняют сам способ, которым наши современники «воспринимают фундаментальный опыт своего существования, такой как репродуктивность, рождение, смерть». В этом смысле происходит «настоящая революция», и особенно важно то, над ней совместно размышляют католики и православные, подчёркивает Епископ Рима. Преобразования, вызванные информационной революцией, – развитие искусственного интеллекта, невероятные достижения в науке, – заставляют людей «переосмыслить свою идентичность, свою роль в мире и в обществе, а также своё призвание к трансцендентному». Фактически «специфика человека в контексте всего творения, его уникальность по отношению к другим живым существам и даже его отношения с машинами постоянно ставятся под сомнение».

На эту антропологическую революцию «нельзя реагировать лишь отрицанием и критикой», утверждает Святейший Отец. Необходимы глубокие исследования, способные обновить мыслительный процесс и принимаемые решения, причём данный вызов касается христиан любых деноминаций.

«В свете учения Священного Писания и христианского Предания необходимо подтвердить, что каждому человеку присуще достоинство уже самим фактом его существования, как духовной сущности, созданной Богом и предназначенной для сыновних отношений с Ним (см. Еф 1,4-5)».

В конце послания Епископ Рима подчёркивает, что христианские Церкви призваны вместе защищать это высокое достоинство от «вполне конкретных угроз, таких как бедность, война и эксплуатация».