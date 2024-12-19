Анонсировано издание автобиографии Папы Франциска о жизненном пути и поиске веры

14 января 2025 года в более чем 100 странах мира состоится публикация автобиографии Папы Франциска «Spera» (в переводе с итальянского — «Надейся»), написанной совместно с итальянским писателем и журналистом Карло Муссо. В день 88-летия Святейшего Отца итальянские газеты La Repubblica и Corriere della Sera поделились выдержками из книги.

Ожидается, что произведение, в котором переплетаются личные воспоминания, глубокие размышления о вере, социальной справедливости и поиске мира, привлечёт внимание широкой аудитории.

Книга включает в себя важные моменты из жизни Хорхе Бергольо. Он рассказывает о своём детстве в villas miserias — беднейших кварталах Буэнос-Айреса. Эти трущобы, представляющие собой «средоточие человечности», оставили глубокий след в его душе. Там различия между людьми были нормой, а взаимное уважение ‒ основой повседневной жизни, где христиане, евреи и мусульмане жили в мире. Для Папы важно, что его называют «Papa villero» (человек, выросший в бедном районе), поскольку это подчёркивает связь с теми жизненными обстоятельствами, которые заложили основы его мировоззрения.

Папа размышляет о религии, отвергая представление о вере как об «опиуме для народа». Он утверждает, что вера является основой перемен и прогресса даже в самых тяжёлых условиях.

Папа также делится воспоминаниями о женщинах, прошедших через тяжёлые жизненные испытания, включая тех, кто в прошлом занимался проституцией. Одна из таких женщин после пережитых страданий и душевных поисков приняла решение оставить этот путь и посвятить свою жизнь помощи пожилым людям. Папа называет её «современной Марией Магдалиной». После её смерти Папа молился за неё, утверждая, что такие люди «опережают нас в Царстве Божьем».

Трагедии, вызванные войнами и насилием, занимают особое место в размышлениях Папы Франциска. Он подробно описывает своё историческое посещение Ирака в 2021 году, которое сопровождалось серьёзными организационными сложностями из-за пандемии и проблем с безопасностью. В частности, служба разведки предупреждала о двух готовящихся покушениях на Папу во время его визита в Мосул. Одним из потенциальных исполнителей была женщина-смертница, другим — мужчина в начинённом взрывчаткой автомобиле. Оперативные действия иракской полиции предотвратили эти акты насилия, уничтожив преступников. Эти события оставили глубокий след в сердце Франциска.

Жизнь Папы Франциска будет отображена не только в автобиографии «Spera», но и в фильме по мотивам его книги «Life. Моя история в Истории», написанной совместно с ватиканистом Фабио Рагоной и выпущенной в марте 2024 года.



Источник: русская служба Vatican News