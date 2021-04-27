Английские епископы увещают верных вернуться к воскресной Мессе

Воскресная Месса в храме должна вновь стать центром жизни для верующих: после года антиковидных ограничений епископы Англии и Уэльса назвали это приоритетом для Католической Церкви в Соединенном Королевстве.

В завершение своей весенней пленарной ассамблеи Епископская конференция Англии и Уэльса опубликовала пастырское послание под заголовком «День Господень». Иерархи увещают верных вернуться к регулярной воскресной Мессе. Епископы обращаются в особенности к трем категориям католиков: к тем, кто боится входить в храм из-за риска заражения или просто отвык ходить в церковь; к верующим, пересмотревшим свои жизненные приоритеты и отодвинувшим веру и литургию на второй план; и к тем, кто на протяжении этого года приблизился к Церкви именно благодаря ее присутствию в интернете и в масс-медиа.

В своем послании епископы выражают признательность католической общине: верные проявили мужество и сострадание во время пандемии, ухаживая за больными и пожилыми, духовно и материально помогая тем, кто больше всего пострадал от кризиса. Епископы пишут, что Церковь всегда может полагаться на два важных ресурса, которые показали свою ценность во время пандемии: это школа и социальные службы. Однако самое ценное сокровище, подчеркивают английские иерархи, — это Таинства, и прежде всего Евхаристия: «Именно совершение Мессы созидает Церковь; именно Церковь, посредством дара Святого Духа, совершает Евхаристию», что требует активного участия верных и их физического присутствия.

«Наша задача, — говорится далее в пастырском послании, — заключается в том, чтобы стараться еще глубже осознать смысл воскресения как еженедельного дара Бога Своему народу, как то, без чего мы не можем жить; воспринимать воскресную Евхаристию как пищу для вверенной нам единой миссии», — подчеркивают епископы Англии и Уэльса.

Источник: Vatican News