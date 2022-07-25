Angelus на пути в Канаду. Папа: бабушки и дедушки – наша история

В воскресенье 24 июля на борту самолета, направляющегося в Канаду, Папа Франциск приветствовал около 80 журналистов из 10 стран, которые сопровождают его в «паломничестве покаяния», передает русская служба Vatican News.

Предваряя чтение молитвы Angelus, Святейший Отец сказал:

«Сегодня День бабушек и дедушек: именно они передают историю, традиции, обычаи и многое другое. Сегодня нам нужно вернуться к бабушкам и дедушкам – я говорил это не раз и скажу вновь – в том смысле, что молодые люди должны общаться со своими бабушками и дедушками, перенимать от них все ценное, прикоснуться к своим корням, не для того, чтобы остаться там, нет, но чтобы получить от них силу, как дерево, которое черпает силу от корней и несет ее в цветах и плодах. Я всегда вспоминаю стихотворение Бернардеса: дерево цветет благодаря тому, что скрыто от наших глаз, под почвой, а это наши предки. И еще я хотел бы вспомнить, как монах, о пожилых монахах и монахинях, о ‘дедушках и бабушках’ богопосвященной жизни: пожалуйста, не прячьте их, ибо они – мудрость монашеской семьи. Пусть монахи и монахини, послушники и послушницы, общаются с ними: они передадут нам целый жизненный опыт, который очень поможет двигаться вперед. У каждого из нас есть дедушки и бабушки, одни умерли, другие живы; давайте вспомним их сегодня особым образом. От них мы получили многое, и прежде всего – историю».