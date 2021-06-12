Американский доминиканец назначен ректором Папского университета Angelicum

Американский католический богослов, священник и монах Доминиканского ордена Томас Джозеф Уайт назначен ректором Папского университета св. Фомы Аквинского в Риме. Он стал первым американцем, занявшим эту должность.

Уайт, который с 2018 года преподает в Папском университете св. Фомы, также широко известном как Angelicum, официально займет пост ректора 14 сентября 2021 года.

О назначении Уайта объявил 10 июня Херард Франсиско Тимонер, магистр-генерал Доминиканского ордена, передает «Седмица» со ссылкой на информационное агентство CNA.

Как «великий ректор» Ангеликума Уайт возглавит учреждение, в котором некогда учился будущий Папа Иоанн Павел II. Польский Папа получил степень доктора философии в университете в 1948 году.

«Для меня большая честь, что Орден попросил меня взять на себя эту ответственность», — сказал 50-летний Уайт. «Это возможность служить всей Церкви и возможность помочь продвигать миссию Доминиканского ордена, которая заключается в поиске истины и общении с истиной, милосердием и в свете Христа», — отметил новый ректор Ангеликума.

Помимо преподавания теологии в Ангеликуме, одном из семи Папских университетов Рима, американскому богослову было поручено реорганизовать университетский Томистический институт, который способствует изучению томистской традиции в Католической Церкви.

Уайт обратился в католическую веру еще в колледже. До поступления в провинцию Святого Иосифа Доминиканского ордена в 2003 году он получил степень магистра и докторскую степень по теологии в Оксфордском университете. Он был рукоположен в сан священника в 2008 году в Вашингтоне и получил степень лиценциата богословия на Папском факультете Непорочного зачатия Доминиканского Дома исследований. Он приехал в Рим, проработав 10 лет профессором богословия в Доминиканском Доме исследований. Находясь в Вашингтоне, Уайт также был директором-основателем Томистического института.

Священник, родившийся в Джорджии, к тому же является музыкантом и одним из основателей американской фолк-группы The Hillbilly Thomists, для которой он поет и играет на банджо и цимбалах. Американская группа, состоящая из монахов-доминиканцев, с 2017 года выпустила два альбома.

В Ангеликуме обучается около 1000 студентов из почти 100 стран мира. Томас Джозеф Уайт сказал, что университет «является уважаемым учреждением, расположенным в самом сердце Рима и в центре институциональной жизни Церкви». Ангеликум «формирует священников, семинаристов, верующих и мирян для достижения совершенства в философских и богословских знаниях, а также для пастырского служения по всему миру».

Уайт также заявил, что «Ангеликум — это университет, специально посвященный универсальной миссии Церкви». «Основываясь на доминиканской традиции гармонии между верой и естественным разумом, университет стремится развивать более глубокое понимание Христианства и доктринальной жизни Церкви, постоянно поддерживая диалог с традициями философии, права и социальной доктрины. Святой Фома Аквинский — наш пробный камень в этих усилиях», — сообщил новый ректор Ангеликума. Он сказал, что «доминиканцы полностью привержены этой прекрасной миссии, данной нам Святейшим Отцом и Св. Престолом, чтобы изучать священную истину и нести свет Евангелия всем людям».

Уайт является членом Папской академии св. Фомы Аквинского и автором нескольких книг, в том числе — книг «Мудрость перед лицом современности: исследование томистического естественного богословия» и «Свет Христа: введение в католицизм». Его последняя книга «Троица: о природе и тайне единого Бога» выйдет в 2022 году.

Томас Джозеф Уайт сменит на посту ректора священника-доминиканца Михала Палуха, выходца из Польши, возглавляющего Ангеликум в качестве ректора с 2017 года.