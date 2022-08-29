Аквила, 28 августа. Молитва об Украине и Пакистане. Открытие Святых врат (+ ФОТО)

В ходе однодневного визита в Аквилу, по окончании Святой Мессы, Папа Франциск возглавил чтение богородичной молитвы «Ангел Господень» и открыл Святые врата в базилике Санта-Мария-ди-Коллемаджо. Сообщает русская служба Vatican News.

Тепло приветствовав горожан и власти региона, оказавших Епископу Рима горячий прием, Святейший Отец сказал:

«В этом месте, пережившем тяжелое бедствие, я хочу выразить близость народу Пакистана, пострадавшему от наводнения катастрофических масштабов. Я молюсь о многочисленных жертвах, раненых и беженцах, о том, чтобы международная солидарность была безотлагательной и великодушной. А теперь давайте обратимся к Пресвятой Богородице, дабы – как я сказал в конце проповеди – Она испросила прощения и мира для всего мира. Помолимся об украинском народе и обо всех страдающих народах. Бог мира да возродит в сердцах лидеров наций человеческое и христианское чувство милосердия. Мария, Матерь милосердия и Царица мира, молись о нас!».

На завершение пастырского визита в Аквилу Папа Франциск открыл Святые врата в базилике Санта-Мария-ди-Коллемаджо, положив начало 728-му Целестинскому прощению: в 1294 году Папа Целестин V – первый в истории Церкви Папа Римский, отрекшийся от престола, – провозгласил специальную индульгенцию (отпущение перед Богом временной кары за грехи) тем верующим, которые искренне раскаются и исповедаются в этой базилике по случаю праздника Усекновения главы святого Иоанна Крестителя.