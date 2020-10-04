«Аксиос!» Новохиротонисанному епископу передали приветствие из Сибири

Участвующий в торжествах по случаю рукоположения епископа Николая Дубинина настоятель Кафедрального собора в Новосибирске о. Денис Марчишин передал новохиротонисанному владыке добрые слова приветствия от духовенства и всех верных Преображенской епархии.

В ответ епископ Николай поблагодарил за теплые поздравления и, в свою очередь, призвал всех поспешить творить добро.