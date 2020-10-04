«Аксиос!» Новохиротонисанному епископу передали приветствие из Сибири

«Аксиос!» Новохиротонисанному епископу передали приветствие из Сибири

Октябрь 04, 2020

Участвующий в торжествах по случаю рукоположения епископа Николая Дубинина настоятель Кафедрального собора в Новосибирске о. передал новохиротонисанному владыке добрые слова приветствия от духовенства и всех верных Преображенской епархии.

В ответ епископ Николай поблагодарил за теплые и, в свою очередь, призвал всех поспешить творить добро.

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