70-летие священнического призвания Папы Франциска

В день литургической памяти св. апостола и евангелиста Матфея юный Хорхе Марио Бергольо почувствовал призвание стать священником. В основе его ответа лежал пережитый опыт Божьего милосердия. Милосердие – это имя нашего Бога, часто повторяет Святейший Отец.

В начале своего понтификата Папа Франциск вспоминал о знаменательном дне – 21 сентября 1953 года, пережитом в Буэнос-Айресе. Хорхе было тогда почти 17 лет, и он собирался отпраздновать с друзьями День студента:

«Перед тем, как пойти на праздник, я зашёл в свой приход, увидел там незнакомого священника и почувствовал необходимость исповедаться. Для меня это был опыт встречи: я обнаружил, что кто-то ждёт меня. Не знаю, что произошло, не могу вспомнить и не знаю, почему там был тот самый незнакомый священник или почему я захотел приступить к исповеди, но правда в том, что Кто-то ждал меня и ждал очень долго. После исповеди я почувствовал в себе перемену и стал другим. Я слышал что-то вроде голоса или зова и вернулся с сильной убеждённостью: я должен был стать священником. Этот духовный опыт очень важен. Мы говорим, что должны искать Бога, направляться к Нему, просить прощения, но когда мы выходим в путь, Он уже ждёт нас, Он ‘предшествует’ нам! В испанском языке есть слово, которое хорошо это объясняет: ‘Господь всегда primerea’, Он Тот, Кто ‘опережает’ и ждёт нас! И это действительно великая благодать: найти Того, Кто тебя ждёт. Ты идёшь грешником, а Он ждёт, чтобы тебя простить» (Молитвенное бдение Пятидесятницы, 18 мая 2013 г.).

Священническое призвание Папы Франциска родилось из опыта Божьего милосердия. Этот опыт оказался настолько сильным, что спустя годы призвание Матфея, описанное в проповедях бенедиктинского иеромонаха восьмого века Беды Достопочтенного, стало епископским, а затем Папским девизом Хорхе Бергольо: «Miserando atque eligendo» – (Иисус) «посмотрел на него с милосердной любовью, уже предвидя его избрание».

Св. Беда объяснет смысл данной фразы: «Это означает: ‘Не стремиться к земным вещам, не искать эфемерной выгоды, избегать мелких почестей, охотно принимать всё презрение мира ради славы небесной, быть полезным для всех, любить оскорбления и никому ими не воздавать, с терпением переносить полученные обиды, всегда искать славы Творца и никогда – своей собственной. Жить всем этим и другим подобным обозначает следовать по стопам Христа».

Эта программа запечатлена на гербе Папы Франциска и стала программой его служения в качестве Епископа Рима и пастыря Вселенской Церкви.



Источник: русская служба Vatican News

На фото — провинциал аргентинских иезуитов свящ. Хорхе Марио Бергольо (слева) и генерал Общества Иисуса свящ. Педро Арупе служат Мессу в школьной церкви в Буэнос-Айресе, 1973 г.