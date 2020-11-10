500 лет первой Мессы в Чили. Папа: историческая дата для страны

Папа Франциск направил рукописное послание чилийской епархии Пунта-Аренас по случаю пятисотлетия первой Святой Мессы на этих землях. В воскресенье 8 ноября (для Восточного полушария — в понедельник 9 ноября) письмо Святейшего Отца было зачитано во время Божественной литургии, которая транслировалось онлайн для всей епархии, в провинции Магальянес на юге страны. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец называет эту памятную дату источником ободрения и радости для всей южноамериканской страны, неизгладимым историческим моментом, который поместная Церковь отмечает с великой благодарностью Богу и Его промыслу. Епископ Рима подчёркивает:

«Это историческая дата не только для епархии Пунта-Аренас, но и для всей Католической Церкви в Чили, поскольку 500 лет назад, 11 ноября 1520 года, Божественное провидение пожелало, чтобы на холме Монте-Крус в Магеллановом проливе священник Педро де Вальдеррама, капеллан экспедиции Фернана Магеллана, впервые на этих землях принёс жертву Святой Мессы».

Папа напоминает о значении Пресвятой Евхаристии – от которой, по словам Второго Ватиканского собора, верующие наполняются освящающей благодатью, – и добавляет:

«Во время этого пятисотлетнего юбилея мы можем справедливо повторить девиз епархии Пунта-Аренаса: ‘Бог пришёл с юга’, потому что та первая Месса, совершённая с верой, в простоте экспедиции на неизведанной тогда территории, дала начало Церкви, которая и теперь продолжает паломничество посреди своего возлюбленного народа».

В послании на имя епископа Бернардо Бастреса Святейший Отец отмечает: хотя из-за пандемии COVID-19 эти торжества не удастся отметить публичными богослужениями, «нет никаких препятствий, которые могли бы заставить замолчать сердечную благодарность всех верующих» Церкви Чили, которые возобновляют свою преданность Господу, их верному спутнику.

Епископ Рима призывает чилийских христиан праздновать Евхаристическую тайну «в духе поклонения и благодарения Господу»: она – «источник новой жизни и единства, побуждающий христиан расти в братском служении самым бедным и обездоленным в нашем обществе».

В конце послания Папа возносит молитву Пресвятой Богородице Кармилской, дабы «она учила нас уповать на Господа и исполнять Его волю с любовью и справедливостью, чтобы свидетельствовать миру о радости Евангелия».