40-й международный Апостольский визит Папы Франциска завершился

5 февраля Папа Франциск завершил 40-й международный визит в Демократическую Республику Конго и Южный Судан, который начался 31 января; в 16 часов 49 минут его самолёт приземлился в римском аэропорту Фьюмичино, сообщает Vatican News.

По традиции апостольских путешествий, Епископ Рима сразу же посетил древнюю базилику Санта-Мария-Маджоре и в 104-й раз с начала понтификата помолился перед чудотворной богородичной иконой Salus Populi Romani. Святейший Отец вознёс благодарственные молитвы Матери Христа за своё «экуменическое паломничество мира и примирения», говорится в коммюнике Зала печати Святейшего Престола.

В южносуданской столице Святейшего Отца сопровождали архиепископ Кентерберийский и модератор Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии.