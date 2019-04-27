27 апреля — пятая годовщина канонизации Иоанна XXIII и Иоанна Павла II

Пять лет назад, 27 апреля 2014 г., в воскресенье Октавы Пасхи или Божия Милосердия, Папа Франциск в присутствии Папы на покое Бенедикта XVI причислил к лику святых двух своих предшественников на Престоле Святого Петра, Иоанна XXIII и Иоанна Павла II. Оба Понтифика делали всё возможное, чтобы Католическая Церковь под их водительством максимально уподобилась образу Невесты Христовой — Свидетельницы Милосердия Божия, Благовестницы Евангелия, Защитницей мира.

По материалам Vatican News