20-я годовщина причисления к лику святых монахини Фаустины Ковальской

20-я годовщина причисления к лику святых монахини Фаустины Ковальской

Апрель 30, 2020

На 30 апреля 2020 г. приходится 20-я годовщина причисления к лику святых сестры Фаустины Ковальской – апостола Божьего Милосердия. 30 апреля 2000 г. канонизацию на площади Святого Петра в Риме совершил святой Папа .

Скромную монахиню из Конгрегации Богоматери Милосердия избрал Иисус, чтобы через нее передать Церкви и всему миру Свое самое важное послание и напомнить им библейскую истину о Своей милосердной любви к каждому человеку и всему творению. Святой Иоанн Павел II в своей книге-завещании «Память и самосознание» посвятил Божию Милосердию отдельную главу. «…Слова, записанные в ‘Дневнике’ святой Фаустины, – отметил он, — являются особым Евангелием Божьего Милосердия, написанным в перспективе ХХ века (…) Как будто Христос хотел показать, что мера, полагающая пределы злу, виновником и жертвой которого является человек, это, в конечном счете, Божие Милосердие…»

Папа Франциск неоднократно отмечал, что лейтмотивом всего его понтификата является именно тема Божия Милосердия.

По материалам Vatican News

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