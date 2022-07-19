«Троица» Рублева вернулась из лавры в Третьяковку, признаков ухудшения состояния иконы нет

Москва. 19 июля. Икона «Святая Троица» Андрея Рублева вернулась из Троице-Сергиевой лавры в Государственную Третьяковскую галерею, ее осматривают реставраторы, видимых признаков ухудшения состояния не выявлено, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале художественного музея.

«После детального и всестороннего обследования иконы будет принято решение о сроках возвращения «Троицы» на привычное место в экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке», — сообщили в галерее.

17 июля руководитель пресс-службы Троице-Сергиевой лавры Татьяна Денисюк сообщила «Интерфаксу», что впервые после Октябрьской революции «Троицу» привезли в лавру, где проходили торжества, посвященные 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. Икона находилась в специальной витрине в Троицком соборе лавры 17 и 18 июля.

Как сообщили «Интерфаксу» в Минкультуры РФ, икона была перевезена в специально изготовленной климатической витрине. В свою очередь в Третьяковке сообщили, что транспортировка была проведена с соблюдением всех необходимых предосторожностей, а в лавре икону поместили в специально созданную для этих целей капсулу, которая поддерживает привычный для нее климат. Как уточнили в галерее, прошение об отправке иконы поступило от руководства РПЦ, оно было удовлетворено после «всесторонней оценки рисков, связанных с транспортировкой».

«Троица», написанная Андреем Рублевым в XV веке, является самым знаменитым из его произведений и одной из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему.