Торжество Святейшего Сердца Иисуса в Кафедральном соборе Новосибирска

Торжество Святейшего Сердца Иисуса отмечается в пятницу, на восьмой день после торжества Пресвятых Тела и Крови Христа и на двенадцатый день после торжества Пресвятой Троицы. Обязательным для всей Вселенской Церкви его сделал Папа Пий IX в 1856 г. В нынешнем году это празднование пришлось на 24 июня, а утреннюю Св. Мессу в Кафедральном соборе Новосибирска возглавил Преосвященный Иосиф Верт.

Поскольку пятница — будний день, богослужение было тихим и немноголюдным, камерным. Но, возможно, именно благодаря своеобразной «камерности» все присутствующие на литургии смогли ощутить торжество Пресвятого Сердца как праздник Человечности Господа, Его предельной близости к нам в любви и милосердии.

В начале богослужения Владыка напомнил всем присутствующим, что в этот день Церковь особенно молится о святости священников, об освящении их сердец. Люди иногда думают, что священник по определению безгрешен. Но священник такой же человек. Господь Бог его призывает к святому служению, и если народ Божий не будет поддерживать священника своей молитвой, то тогда у него может не хватить сил это служение должным образом совершать. Поэтому Церковь обязана часто молиться о своих священниках. А сегодняшнее Торжество было специально выбрано Папой Римским, чтобы молиться о святости священников.

Кроме того, в этот день свой праздник отмечают сестры-монахини Конгрегации Миссионерок Святейшего Сердца Иисуса (MSC), несущие служение в том числе и в нашей епархии.

Слово проповеди после чтения отрывка из Евангелия произнес сослужащий за этим богослужением своему Архиерею штатный клирик собора о. Сергей Петров. Проповедник напомнил собравшимся слышанное сегодня первое литургическое чтение из книги пророка Иезекииля, где Господь даёт нам некий образ Пастыря, который говорит: «Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их, и соберу их…» (Иез 34:11-16). Этот образ Доброго Пастыря очень известен и был наиболее выразительным для того библейского времени. Ветхий Завет вообще содержит очень много разных подобных отрывков, которые раскрывают любовь и милосердие Бога по отношению к Своему народу. Уточнив, что хотя сам сегодняшний праздник Святейшего Сердца принято связывать с монахиней Маргаритой Марией Алакок, жившей в XVII веке во Франции, отец Сергей заметил, что и ещё раньше многие святые также обращали внимание на феномен Пресвятого Сердца Иисуса. Священник напомнил момент из Евангелия во время Тайной вечери, когда Иоанн, апостол и евангелист, сам приклонился к груди Иисуса и, можно предположить, слышал биение Его Сердца. И этот же евангелист позже пишет в Евангелии о том, как уже стоял перед Крестом и что было пронзено копьем Сердце Иисуса, и оттуда «излились кровь и вода» (Ин 19:34). Добрый Пастырь, Который радуется об одной потерянной и обретенной овце, показал нам на деле, что любовь Его Сердца – безгранична, она неисчерпаема, она никогда не сдается. В Его Сердце мы видим Его бесконечное и безграничное самопожертвование, в нем мы обнаруживаем источник Его верной и кроткой любви. При этом Сердце Доброго Пастыря не только являет нам милость, оно – само по себе милость. В нем сияет Отчая любовь. Ведь Иисус показал, что Он пришёл не только ради праведников, которые не нуждаются в покаянии. Он прежде всего пришёл к тем, которые нуждаются в Его милости, то есть к нам. И сами таинства Церкви Христовой родились из пронзенных копьем ребра и сердца Иисуса, откуда излились кровь и вода. Это Таинство Крещения, которое омывает нас и прощает нам грехи. Это Таинство Покаяния, которое постоянно нас очищает от новых грехов благодаря смерти Иисуса Христа за нас. Это Кровь Иисуса, которая нас питает во время Евхаристии, чтобы мы всё больше и больше соединялись с Его Пресвятым Сердцем. И вот уже две тысячи лет все, кто принимает Св. Причастие – принимает Сердце Иисуса в своё сердце, чтобы быть похожим на Него. Есть много прекрасных молитв к Святейшему Сердцу Иисуса, и одна из них заканчивается так: «Господи, сотвори сердце моё подобно Сердцу Твоему». Этого от нас хочет и Сам Иисус, который говорил: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф 5:48). Совершенство в любви – в этом и заключается совершенство всех христиан. «Любить так же, как любит Господь – и праведных, и грешных!», — подытожил в заключение проповеди отец Сергей.

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А в конце Литургии имели место выставление Пресвятых Даров и Адорация, и каждый молящийся мог согреть своё сердце молитвами и просьбами о себе, о своих ближних, о священниках, о том, чтобы был мир на этой земле…

Иисус кроткий и смиренный сердцем, сотвори сердца наши подобными Сердцу Твоему!