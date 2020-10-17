18 октября пройдет всемирная акция «Миллион детей молится Розарием». В ней примут участие и католические приходы России

На последнем Пленарном заседании Конференции католических епископов России (ККЕР), которое состоялось в Москве в начале октября, было принято решение пригласить приходы принять участие в ежегодной международной акции «Миллион детей молится, читая Розарий». Мероприятие организовано Папским фондом «Помощь Церкви в нужде» (Kirche in Not) и пройдет в воскресенье, 18 октября.

В этом году молебен о мире и единстве во всем мире будет включать в себя еще одно прошение: об освобождении мира от санитарного и экономического кризиса, вызванного пандемией. «Помощь Церкви в нужде» приглашает принять участие в молебне детей всего мира 18 октября, а детские сады и школы могут присоединиться к ней также в понедельник 19 октября, сообщает Vatican News.

Президент Kirche in Not кардинал Мауро Пьяченца пояснил, что «весь мир был и продолжает быть подвержен невидимому вирусу, который привел к гибели сотен тысяч человек и к разрушительным и все еще непредсказуемым общественно-экономическим последствиям». Обращаясь к детям, кардинал подчеркивает, что необходимо помогать друг другу, не забывая, что «самая большая помощь приходит от Бога».

Материалы для молитвенной акции были переведены на 23 языка, в том числе на русский язык. К молитве присоединятся дети со всех континентов. Церковный ассистент Kirche in Not священник Мартин Барта выразил надежду, что «молитва Розария сможет наполнить нас обновленным мужеством и упованием на любвеобильную защиту Бога, которую Он желает даровать нам через Свою Пресвятую Матерь».

«Когда миллион детей будет молиться Розарием, мир изменится», — говорил святой Падре Пио. Именно эти слова вдохновили организаторов акции, впервые прошедшей в 2005 года в Каракасе: тогда всего несколько детей собрались у вотивной часовни и вознесли молитву Пресвятой Деве. Начиная с 2008 года молебен проходил при поддержке «Помощи Церкви в беде», распространившись на весь мир, а два года назад Папский фонд возложил на себя основную заботу по организации этого события.