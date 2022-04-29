Казахстан: пленарное заседание епископов Центральной Азии

С участием церковных иерархов из десяти стран, а также председателя Сената Парламента и министра информации и общественного развития Республики Казахстан в Нур-Султане проходит первое пленарное заседание недавно созданной Конференции католических епископов Центральной Азии. Также к иерархам обратился кардинал Тагле, который предложил ориентиры для работы новообразованной епископской конференции. Подробности сообщает русская служба Vatican News.

В ходе встречи был избран первый председатель этой новой структуры: им стал ординарий епархии Пресвятой Троицы в Алматы епископ Хосе Луис Мумбиела Сьерра, ранее возглавлявший Конференцию католических епископов Казахстана. Заместителем председателя епископата избран епископ Ежи Мацулевич, апостольский администратор Узбекистана, а генеральным секретарем назначен епископ-помощник Карагандинской епархии Евгений Зинковский.

К участникам пленарного заседания обратился с наставлением кардинал Луис Антонио Тагле, префект Конгрегации евангелизации народов, к чьей компетенции относится создание региональных епископских конференций на азиатском континенте. Ватиканский иерарх отметил, что, хотя Католическая Церковь в Центральной Азии представлена меньшинством, это не умаляет ее роли в жизни общества. Кардинал указал на несколько ориентиров, призванных направлять работу Конференции католических епископов Центральной Азии: это развитие дружеских отношений с другими религиями, непрерывная подготовка священников, монахинь и мирян-катехизаторов, перевод и издание католических книг, реализация проектов «Каритас». Кардинал Тагле поблагодарил представителей органов государственной власти, выразил соболезнования о жертвах трагических событий, происходивших в январе, и отметил приверженность правительства Казахстана целям мира и развития диалога между народами и между вероисповеданиями.

Председатель Сената Маулен Сагатханулы Ашимбаев в свою очередь зачитал приветственное обращение президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и заверил, что Сенат намерен оказывать всевозможную поддержку развитию межконфессионального диалога, межкультурного взаимопонимания и взаимного уважения для достижения мира во всем мире. Представитель власти назвал отношения между Католической Церковью и государством «прекрасными», подчеркнув, что они постоянно укрепляются благодаря сотрудничеству на различных уровнях, а также «посредством различных образовательных, культурных, социальных и гуманитарных инициатив и проектов».

Сославшись на слова святого Иоанна Павла II, обращенные к казахстанцам в 2001 году, во время его визита в страну, господин Ашимбаев упомянул о трагедии конфликтов во всем мире, особенно на Украине. Он сказал, что Казахстан «настоятельно призывает конфликтующие стороны найти урегулирование конфликта путем переговоров, путем диалога, который обеспечит обнадеживающее будущее для этих братских народов обеих стран».

Председатель Сената добавил, что исторический визит Папы Франциска в страну и его участие в Седьмом съезде лидеров мировых и традиционных религий может стать «уникальным событием, подтверждающим роль Казахстана в обеспечении надежной платформы для межрелигиозного и межцивилизационного диалога и сотрудничества в мире».

Заседание региональной епископской конференции будет продолжаться несколько дней и завершится 1 мая, когда в национальном святилище Пресвятой Девы Марии – Царицы мира участники посвятят Центральную Азию Богородице.