16 июня — годовщина епископской хиротонии Владыки Иосифа Верта

Сегодня Ординарий Преображенской епархии отмечает 32-ю годовщину со дня своей епископской хиротонии. 16 июня 1991 г. в храме Св. Людовика в Москве священник Иосиф Верт был возведен в сан епископа.

От всего сердца поздравляем нашего Архипастыря с этой знаменательной датой!

Желаем Преосвященному Владыке обильного благословения Божия, душевных сил, здоровья, радости и дальнейших плодотворных трудов на благо всех верующих Преображенской епархии и Вселенской Церкви!

Многая и благая лета!!!

Предлагаем вниманию читателей Большое интервью епископа Иосифа Верта, которое он ранее дал «Сибирской католической газете».