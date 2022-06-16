16 июня — годовщина епископской хиротонии Владыки Иосифа Верта

16 июня Ординарий Преображенской епархии, наш Отец Епископ, отмечает годовщину своей архипастырской хиротонии. 31 год назад в храме Святого Людовика в Москве священник Иосиф Верт был возведен в епископский сан.

От всего сердца поздравляем нашего Архипастыря с этой знаменательной датой! Желаем Преосвященному Владыке обильного благословения Божия, душевных сил, здоровья, радости и дальнейших плодотворных трудов на благо всех верующих Преображенской епархии и Вселенской Церкви!

Многая и благая лета!!!



Предлагаем вниманию наших читателей Большое интервью епископа Иосифа Верта, которое он ранее дал «Сибирской католической газете».