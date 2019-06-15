16 июня — годовщина епископской хиротонии Владыки Иосифа Верта

16 июня ординарий Преображенской епархии, наш Отец Епископ, отмечает годовщину своей архипастырской хиротонии. 28 лет назад в храме Св. Людовика в Москве священник Иосиф Верт был возведен в епископский сан.

От всего сердца поздравляем Владыку с этой знаменательной датой! Желаем Отцу Епископу обильного благословения Божия, душевных сил, здоровья, радости и дальнейших плодотворных трудов на благо всех верующих Преображенской епархии и Вселенской Церкви!

Многая и благая лета!!!

Редакция «Сибирской католической газеты»