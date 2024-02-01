15 лет вокальному ансамблю «Soli Deo gloria» кафедрального собора в Новосибирске

В конце 2023 года – в день литургической памяти Святой Цецилии – лауреат международных конкурсов вокальный ансамбль «Soli Deo Gloria» кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске отметил своё пятнадцатилетие. Много это, или мало — рассказывает Валерия Беляевскова, руководитель ансамбля, которая также является органистом и регентом хора главного католического храма столицы Сибири.

Начало

Наш музыкальный коллектив возник практически одновременно с освящением кафедрального собора Преображения Господня по инициативе и при содействии нашего Владыки, Преосвященного Иосифа Верта.

С 2008 года я стала руководить хором из числа молодых прихожан. А чуть позже этот молодежный хор и основной хор кафедрального собора воссоединились и стали единым коллективом при нашем соборе.

В настоящее время ансамбль «Soli Deo gloria» поет на главной воскресной Мессе, на праздничных литургиях, а также принимает участие в различных концертных мероприятиях.

А тогда, в начале своего творческого пути, наш ансамбль именовался молодежным хором «Ave Maria». Хотя «хор» — это очень громко сказано. Нас было всего несколько человек: четыре или пять, очень мало. Но, несмотря ни на что, мы сразу решили, что будем петь многоголосьем. Даже, если не будет хватать голосов.

Мы пели лишь один раз в неделю, на вечерней Мессе субботы (она же навечерие Воскресенья). К Мессе готовились основательно. Репетировали два раза в неделю. Конечно, давалось нам в начале всё непросто, поскольку для многих это был первый подобный опыт. Сначала у нас было двухголосье, потом три голоса стали пробовать. А где-то брали вообще одноголосные песни.

Нам было сложно ещё и в том плане, что большинство участников нашей группы до того момента не имели никакого хорового опыта. Эдакий «сырой материал». Также поначалу был ещё момент сложного притирания друг ко другу. Непросто было выбрать репертуар: это сейчас появились нотные сборники, а тогда был только-только издан один красный нотный сборник («Воспойте Господу» 2005 года). При этом не было ещё гармонизации тех песен, толком не было нот. Гармонизовано было лишь пятнадцать песен в папках для старшего хора – главного вокального коллектива собора. Больше никаких нот не было, а значит нужно было как-то из одноголосья сделать многоголосье. Поэтому что-то я аранжировала сама, что-то пробовали вместе, экспериментируя коллективно – «как умею, так и делаю».

А затем в 2009 году я съездила в Курск, и мне там очень помогла местная органистка Наталья. Благодаря щедрости Натальи я тогда привезла потом довольно большую стопку нот, и мы начали петь уже по ним. Так помаленьку в наш репертуар стали входить песнопения Бебенека, Куша, Гуза, польских доминиканцев, французских переведенных авторов.

Количество поющих тоже стало постепенно увеличиваться. А так как участие в нашем хоре дело добровольное, то постоянного состава никогда не было. Хотя некоторый костяк всё же присутствует. Разумеется, большинство нынешнего состава ансамбля – это новые люди, приехавшие в Новосибирск или пришедшие в наш приход сравнительно недавно, но очень приятно, что с нами сегодня есть и несколько «старожилов», благодаря которым поддерживается традиция и сохраняется связь с «истоками». Интересно, что на сегодняшний день некоторые бывшие участники нашего хора поют и во многих странах Европы: в Польше, Италии, Беларуси, Болгарии… Люди уезжают, потом возвращаются, а некоторые с самого основания. Поэтому количество поющих в хоре непостоянно – бывает и 7 человек, а иногда доходит и до 16 человек. Состав очень пластичен. Например, в настоящий момент хор состоит (вместе со мной) из 13 человек.

В 2011 году после предложения Епископа Иосифа Верта занять пост главного органиста и хормейстера в кафедральном соборе Преображенской епархии, появилась необходимость совместить молодежный хор с главным хором, состоящим из прихожан более старшего возраста. С тех пор было решено поменять и название ансамбля на «Soli Deo gloria».





О названии

Название «Soli Deo gloria» выражает сущность нашего творчества. Фраза «Soli Deo gloria» в переводе с латинского звучит «только Богу слава». Она используется в теологической доктрине протестантов. Но самое главное – её сделал своим девизом великий Бах. Дело в том, что начиная с 2011 года у нас в хоре стали петь не только католики. Некоторые из них впоследствии, кстати, пришли в лоно Католической Церкви. Поначалу придя лишь петь, в итоге они обратились и присоединились к нашей Церкви. Я не знаю, что происходит в душах у людей – это не моё, а Божье дело. Но я сама пример того человека, который пришёл в католичество благодаря музыке. Поэтому для меня музыка – это не просто что-то красивое, происходящее в жизни, но это также и язык, посредством которого Бог разговаривает со мной. Это тот зов, через который Бог повёл меня именно сюда, в Католическую Церковь. Бог может звать разными путями.



Концертная деятельность

Несмотря на то, что основной задачей хора, было и есть служение на литургиях, мы не могли не начать концертную деятельность. Сначала концертов было мало, буквально – один-два в год. Но постепенно их количество стало увеличиваться.

С наступлением 2011 года у нас уже накопился некоторый опыт. Появились первые записи. Чаще всего записи были сделаны на обычный диктофон. Отдельные произведения были записаны при использовании более профессиональной техники.

В 2011 году некоторые певчие ансамбля учувствовали во всемирных днях молодежи в Испании и пели в составе сводного хора на богослужениях и концерте. Я же отличилась тем, что по дороге в Испанию сломала ногу и дирижировать пришлось сидя.

В 2015 году мы записали Розарий. Запись была сделана ТВ «Кана».

Писать было не просто. Хотелось записать в храме. В тех акустических условиях, в которых обычно поем и которые нам более привычны и комфортны, но звукоизоляция храма оставляла желать лучшего и приходилось несколько раз переписывать из-за звуков проезжающих автомобилей.

После достаточно долгих попыток записали…

В 2017 году наш ансамбль был приглашен в Казахстан на Всемирную выставку «Экспо» в Астане с концертной программой на экспозиции Ватикана.

Это был очень интересный опыт.

Мы спели концерт во время презентации Ватикана, а на следующий день пели на Святой Мессе под предстоятельством кардинала Питера Тарксона, префекта Департамента служения целостному развитию человека.

После Мессы состоялся ещё один концерт для прихожан местной общины.

Интересно, что буквально в конце прошлого 2023 года я получила письмо из Дикастерии Ватикана с просьбой дать согласие на публикацию наших фотографий, коих оказалось очень много, в издании посвященном «Экспо-2017». Как только получу ссылку на архив, обязательно буду публиковать. Вот такой сюрприз к юбилею.

Начиная с 2018 году ансамбль выступает с сольной программой в городах Сибири: Новосибирске, Бийске, Томске, Кемерове.

В 2019-2021 годах учувствовал в городских проектах «Neo classical», «Реквием» и «Месса мира» в составе сводного хора.

С 2018 года коллектив является регулярным участником различных концертных мероприятий, среди которых фестивали: «Голоса весны», «Музыка объединяет», Рождественский и Пасхальный фестивали, фестиваль Польской музыки, а также различные концерты города.

В 2021 году ансамбль принял участие в международном конгрессе Меджугорья.



Литургия с Папой Римским

В сентябре 2022 года по приглашению Католической Церкви в Казахстане ансамбль сопровождал Святую Мессу с Папой Франциском в столичном городе Астане. Для нас это было очень важное событие. Не каждый день тебя приглашают петь и играть на понтификальной Мессе.

Ординарием этой Мессы (постоянными, неизменяемыми частями службы) по моей просьбе был выбран De Angelis. Поскольку на литургию с Папой должны были съехаться паломники из разных стран, данное чинопоследование – это как раз то, что могло всех нас объединить.

Также стоит отметить, что по условию казахстанской стороны к составу нашего хора на Мессе должны были присоединиться четыре кантора из местных приходов.

В итоге мы приехали в Астану за неделю до визита Святейшего Отца, чтобы поработать, «дорепетировать» последние штрихи в предложенных условиях. Получился очень интересный опыт: так же, как и на «Экспо», достаточно непривычный, экстраординарный по условиям – потому что мы привыкли работать в храмовой акустике, в помещениях. А в условиях улицы, открытого пространства ты себя чувствуешь абсолютно не привычно, мене комфортно. Плюс температура Казахстана оказалась тоже полна сюрпризов, к которым мы не были готовы. Например, из-за резкого холодного ветра у них на солнце и в тени довольно резкий контраст температур. И поскольку на Мессе мы должны были выступать в своих форменных костюмах, это тоже оказалось проблематично с точки зрения непривычного климата. Однако неожиданно мы получили приятный сюрприз со стороны прихожан Церкви Казахстана: буквально за день до выступления они купили всем нам термобельё – чтобы музыканты не замерзли. Это была такая христианская забота! А мы, к сожалению, до сих пор даже не знаем, что это за люди были. Но такой трогательный подарок для нас, для всего нашего коллектива!

Конечно, Месса с Папой – это то, что выходит за границы твоего опыта. Я очень боялась, что наступит какой-то момент «мандража». Но Бог миловал, и мы себя чувствовали спокойно и комфортно, на своём месте.

Во время этой службы наши певчие увидели огромное количество народа, и это, конечно, потрясает. А вот я была тем единственным человеком, кто не видел Папу, поскольку сидела за органом. Экраны, на которых шла трансляция, были за моей спиной. Когда я играла, у меня не было никакого волнения, а после того, как Месса закончилась, у меня было два чувства – умиротворение и ощущение холода – всё-таки я очень замерзла…

Потом после Мессы мы с хором ещё спели небольшой концерт — буквально пару произведений, пока Папа на папамобиле объезжал ряды и благословлял народ.

Хочется отметить высочайший уровень приёма со стороны Республики Казахстан. Ещё на «Экспо-2017» мы отметили, что всё было на очень высоком уровне. А в этот раз – вдвойне, организация потрясающая. Нам даже устроили специальную экскурсию по этому прекрасному городу, за что я сердечно благодарна устроителям. Помимо репетиций мы имели счастливую возможность вдоволь погулять по казахстанской столице, а кроме того мы подружились со многими интересными людьми, и что ценно – продолжаем общаться с ними по сей день. Такие поездки, безусловно, очень сплачивают коллектив и помогают нам выбраться за привычные рамки стандартного служения.



«Евангелизация вне храма»

Весной только что закончившегося 2023 года мы вместе с ансамблем «Neo classica» воплотили в жизнь оперу Филипа Гласса «Эйнштейн на пляже». Для нас это был первый опыт исполнения музыки минималистов. Опера длилась два с половиной часа.

В ближайших наших планах – помимо литургического служения (это у нас основное, ведь мы литургический хор) – продолжение своеобразной миссии «евангелизация вне храма».

На сегодняшний день мы активно принимаем участие в культурной жизни города Новосибирска, выходя за пределы только лишь участия в Мессе: выступаем с концертами, в том числе на различных фестивалях.

А ещё нынешней весной у нас планируется участие в новом музыкальном проекте современного британского композитора Карла Дженкинса. Ранее, кстати, мы уже пели его «Мессу мира». Это не литургическая, но все же религиозная музыка. Теперь же планируется новый большой городской проект на его музыку с нашим участием и перспективой возможной поездки в Томск.

Кроме того, мы пытаемся наладить творческие контакты и с другими музыкальными коллективами. Есть, например, интересный фестиваль «Музыка объединяет». Этим проектом руководит Антон Ниязов, с которым мы с удовольствием сотрудничаем.

Надеюсь, у нас впереди ещё много интересной творческой работы!