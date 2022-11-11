11 ноября в Италии – Национальный день паллиативной помощи

«Паллиативная помощь относится к культурному измерению и подразумевает ответственное сопровождение в человеческих страданиях на медицинском и духовном уровне»: об этом напомнил президент Папской академии защиты жизни по случаю литургической памяти святого Мартина Турского 11 ноября. В этот день в Италии отмечается День паллиативной помощи. Передает русская служба Vatican News.

Монсеньор Палья отметил, что Италия осознала важность паллиативной помощи, о чем свидетельствует принятие в 2010 году закона о паллиативном уходе и обезболивании. Паллиативная помощь на полных правах вошла в программу медицинских вузов.

«Паллиативная помощь, — подчеркнул иерарх, — представляет собой пространство действий в защиту жизни и всего человеческого, отвергая как неразумное упорство (т.е. терапевтическую настойчивость), так и тенденцию эвтаназии. Паллиативная помощь позволяет преодолеть одиночество больного, афазию и мутизм нашего общества по отношению к заключительным этапам жизни. Человеческая смерть для нас, верующих, — это великое пространство открытости к той полноте жизни, которая ожидает нас в силу обетования Иисуса».

Папская академия защиты жизни неустанно продвигает развитие паллиативной помощи. В 2019 году на ватиканской вилле Пия IV был подписан совместный документ трех авраамических религий о вопросах конца жизни и паллиативном уходе. В этом году в Ватикане пройдет вебинар на тему «Перинатальная паллиативная помощь». В вебинаре, который начнется 1 декабря, примут участие специалисты международного уровня. Они затронут тему сопровождения родителей и новорожденных в случае тяжелых заболеваний ребенка, часто несовместимых с жизнью, и обсудят, каким образом можно помочь родителям принять факт тяжкой патологии ребенка, не впадая в искушение эвтаназии или терапевтической настойчивости. Обсуждение коснется и паллиативного ухода в педиатрии в целом, с особым вниманием к страданиям детей и духовно-психологической помощи родителям.