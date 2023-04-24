100-летие Конгрегации Сестёр-Евхаристок торжественно отметили в Новосибирске

В третье воскресенье Пасхи, 23 апреля 2023 года, в столице Сибири состоялись праздничные мероприятия, посвященные вековому Юбилею со дня основания Конгрегации Сестёр Служительниц Иисуса в Евхаристии (SJE).

Юбилейное торжество открыла Святая Месса в Кафедральном соборе Новосибирска, где уже много лет Сёстры-Евхаристки несут своё служение – занимаются в приходе с детьми и молодежью, помогают священникам в пастырской заботе о больных и подготовке к таинствам, работают в сакристии, отвечают за музыку и пение во время богослужений. Всецелое предание и посвящение себя Богу, а также прославление Его посредством свидетельства евангельского образа жизни и жертвенного служения ближним в духе спасительной жертвы Христа – такова главная цель этой женской монашеской общины.

Евхаристическое богослужение возглавил Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт. Преосвященному Владыке сослужили генеральный викарий о. Андрей Ферко, эконом епархии о. Александр Деппершмидт, настоятель кафедрального собора о. Григорий Федосеев, старейший священник епархии о. Коррадо Трабукки, OFM, и представитель неокатехуменальной общины о. Давид Трухильо Регаладо.

Под сводами главного храма Преображенской епархии собралось много гостей – как мирян, так и сестёр из других монашеских конгрегаций.

Открывая празднование, Владыка Иосиф приветствовал собравшихся, но особенно – главных виновниц торжества, находившихся в этот день в храме: региональную матушку-настоятельницу Терезию Ванглер, сестёр Валентину и Анну Шмидтляйн, Екатерину Зернову, Полину Зоммер и Амаспиур Арсенян. Владыка призвал всех горячо молиться на Литургии и просить у Господа Бога, чтобы Он постоянно ниспосылал на каждую из этих сестёр и на всю конгрегацию Свою безграничную милость и любовь. А всем тем, кто помогал Сёстрам-Евхаристкам все эти годы различным образом, пусть Господь дарует своё благословение. Предстоятель также напомнил, что в этот юбилейный год мы имеем возможность получить полную индульгенцию в храмах и часовнях, в которых юбиляры несут своё служение.

Литургический отрывок из Евангелия от Луки читал отец Григорий Федосеев, он же проповедовал.

«Христос воскрес!» – эта истина, которая звучит в радостном возгласе, причем звучит не первый день и не первый год. И она повторяется, чтобы мы о ней никогда не забывали: не только в день Пасхи, не только в октаву Пасхи, не только в Пасхальное время; эта истина должна пронизывать наше сознание, наши сердца, всю жизнь, потому что в ней источник благодати, источник надежды, источник жизни самой. И Господь многими явлениями Своим ученикам после воскресения закрепляет нам в памяти, в истории это событие, даёт нам зримую надежду, подтверждая перед многими свидетелями Свою реальную, истинную победу над смертью и грехом. И кроме важных свидетельств в каждом таком явлении ещё утверждаются разные аспекты: Бог продолжает открывать нам всё новые и новые Свои Тайны. Но самое главное – Бог в Своём милосердии открывает Себя одновременно для всех, открывает всем Свою Божественную Любовь. Каждый может приступить к Нему, и Его Любовь не имеет предела, не имеет границ, бесконечна. Но то явление, которое мы слышим в рассказе о пути учеников обратно в Эммаус, оно особенно важно. В недолгой встрече Иисуса с двумя учениками из Эммауса выражена вся судьба Церкви. Если вы в пути, если ищете Бога, то где Его встретить? В первую очередь на богослужении, в этом святом месте, где Сам Господь ждет, пребывая в Дарохратительнице. Во время служения Сам Господь говорит устами служителей Слово, обращенное к нам, и Сам становится видимым в Таинстве Алтаря, Евхаристии, в Теле и Крови Своих.

И как раз активной помощи для этой реальной встречи с Богом в нашей повседневной жизни посвящена идея служения Сестёр-Евхаристок. «Это служение не только полезно, но и прекрасно, ведь само название говорит, что сёстры должны быть рядом с этим Величайшим Таинством, обеспечивать его, помогать тому, чтобы оно воспринималось всеми верующими с благоговением».

Поэтому от прихода кафедрального собора, от лица всех верующих и монашествующих было сказано в этот день много сердечных и искренних слов благодарности. А символом даров к юбилею стала коробочка в виде сердца, которую вручил сёстрам настоятель собора через настоятельницу новосибирской общины. «В этом сердце есть несколько элементов. Срезанные цветы – это очень важный знак, они отдают свою жизнь и своей красотой служат творению, помогают человеку прославлять Бога, ведь мы созерцаем Бога в том числе через красоту творения. Здесь также есть крест, очень красивый крест, но он нам напоминает об Источнике нашего служения – в Нём мы черпаем силы, благодать и видим Искупление. И ещё тут есть конфетки – пусть они станут таким знаком сладости присутствия Бога в вашей жизни», — сказал отец Григорий.

А Владыка Иосиф Верт признался, что бывая на многих юбилеях и праздниках, такой красивой атмосферы, такого прекрасного праздника и трепетной торжественности он ещё не встречал. Отец Епископ напомнил о своём большом интервью-воспоминании, которое в конце прошлого года он дал в связи с предстоящим Юбилеем. Это был подробный и очень личный рассказ о жизни бок о бок с Сёстрами-Евхаристками. И сегодня, спустя вот уже как 49 лет с момента первой встречи с этой общиной, Владыка не перестаёт благодарить своих добрых помощниц и заботливых сослужительниц. Он также выразил надежду, что Сёстры ещё долго будут служит в Преображенской епархии. И попросил передать своё сердечное поздравление Генеральной настоятельнице Конгрегации Сестёр Служительниц Иисуса в Евхаристии, напомнив присутствующим, что она уже посещала нашу епархию.

В ответ на столь теплые и сердечные поздравления, а также в связи с Юбилеем, Региональная настоятельница российско-казахстанской Делегатуры сестра Терезия Ванглер, SJE, от себя лично и от всех сестёр выразила общую искреннюю благодарность:

— Прежде всего мы благодарим Бога, Который через нашего Отца Основателя Блаженного Георгия Матулевича, отвечая на нужды конкретного времени, 100 лет назад призвал к жизни нашу монашескую Семью. Благодарим Бога за то, что, несмотря на наши слабости и ошибки, Он хранил нас, поддерживал и вел, щедро даря Свою благодать.

Благодарим Бога за людей, которых Он поставил на путях нашей столетней истории, которые рядом с нами щедрым сердцем служили Богу и помогали нам в нашем служении.

Благодарим всех епископов, особенно Вас, Владыка Иосиф за многолетнюю духовную и материальную поддержку, за красивый пример мудрого и самоотверженного служения.

Благодарим Вас, о. Григорий, о. Александр, о. Коррадо, о. Андрей, о. Давид и всех священников, за то, что служили и служите нам, уделяя Таинства, и оказывая разного рода ежедневную помощь.

Спасибо Вам, дорогие сестры разных конгрегаций, служащие в Преображенской епархии за сотрудничество, взаимопомощь и поддержку.

Благодарим Вас, дорогие прихожане, за Вашу молитву и поддержку, особенно в трудные моменты нашего служения.

Спасибо хору, который красотой музыкального оформления способствовал украшению сегодняшнего Торжества.

Спасибо всем, кто готовил праздничную программу, посвящая свое время и труд.

Благодарим Вас, Генеральный Консул Германии в Новосибирске, Господин Бернд Финке за то, что Вы вместе с супругой приняли участие в нашем Торжестве.

Спасибо всем, кто участвовал в молитвенной подготовке нашего Юбилея, молясь вместе с нами в нашей маленькой домашней часовне.

Спасибо всем гостям, приехавшим из других приходов, чтобы вместе с нами благодарить Бога в этот столетний Юбилей.

Пусть Бог, богатый милосердием, подаст нам всем Свое благословение и одарит изобилием Своих даров!

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После завершения богослужения вниманию всех собравшихся на праздник была представлена специально подготовленная презентация — своеобразный экскурс в вековую историю служения Конгрегации Сестёр-Евхаристок.

Затем ещё была показана сценка, подготовленная силами приходской творческой молодежи, которая дополнительно рассказала о некоторых исторических личностях и самом моменте создания Конгрегации (интересно, что роль блаженного Георгия Матулевича исполнил в ней священник Александр Деппершмидт).

А далее Юбилей продолжил праздничный обед, который для всех гостей был заботливо приготовлен в Епархиальном центре им. епископа-исповедника Александра Хиры.



Другие подробности этого знаменательного дня смотрите в большом фоторепортаже от Студии «Кана»: