100-летие Конгрегации Сестёр-Евхаристок торжественно отметили в Новосибирске

100-летие Конгрегации Сестёр-Евхаристок торжественно отметили в Новосибирске

Апрель 24, 2023

В третье воскресенье Пасхи, 23 апреля 2023 года, в столице Сибири состоялись праздничные мероприятия, посвященные вековому Юбилею со дня основания Конгрегации Сестёр Служительниц Иисуса в Евхаристии (SJE).

Юбилейное торжество открыла Святая Месса в Кафедральном соборе Новосибирска, где уже много лет Сёстры-Евхаристки несут своё служение – занимаются в приходе с детьми и молодежью, помогают священникам в пастырской заботе о больных и подготовке к таинствам, работают в сакристии, отвечают за музыку и пение во время богослужений. Всецелое предание и посвящение себя Богу, а также прославление Его посредством свидетельства евангельского образа жизни и жертвенного служения ближним в духе спасительной жертвы Христа – такова главная цель этой женской монашеской общины.

Евхаристическое богослужение возглавил Ординарий Преображенской епархии Епископ . Преосвященному Владыке сослужили генеральный викарий о. Андрей Ферко, эконом епархии о. , настоятель кафедрального собора о. , старейший священник епархии о. , OFM, и представитель неокатехуменальной общины о. Давид Трухильо Регаладо.

Под сводами главного храма Преображенской епархии собралось много гостей – как мирян, так и сестёр из других монашеских конгрегаций.

Открывая празднование, Владыка Иосиф приветствовал собравшихся, но особенно – главных виновниц торжества, находившихся в этот день в храме: региональную матушку-настоятельницу Терезию Ванглер, сестёр Валентину и Анну Шмидтляйн, Екатерину Зернову, Полину Зоммер и Амаспиур Арсенян. Владыка призвал всех горячо молиться на Литургии и просить у Господа Бога, чтобы Он постоянно ниспосылал на каждую из этих сестёр и на всю конгрегацию Свою безграничную милость и любовь. А всем тем, кто помогал Сёстрам-Евхаристкам все эти годы различным образом, пусть Господь дарует своё благословение. Предстоятель также напомнил, что в этот юбилейный год мы имеем возможность получить полную индульгенцию в храмах и часовнях, в которых юбиляры несут своё служение.

Литургический отрывок из Евангелия от Луки читал отец Григорий Федосеев, он же проповедовал.

«Христос воскрес!» – эта истина, которая звучит в радостном возгласе, причем звучит не первый день и не первый год. И она повторяется, чтобы мы о ней никогда не забывали: не только в день Пасхи, не только в октаву Пасхи, не только в Пасхальное время; эта истина должна пронизывать наше сознание, наши сердца, всю жизнь, потому что в ней источник благодати, источник надежды, источник жизни самой. И Господь многими явлениями Своим ученикам после воскресения закрепляет нам в памяти, в истории это событие, даёт нам зримую надежду, подтверждая перед многими свидетелями Свою реальную, истинную победу над смертью и грехом. И кроме важных свидетельств в каждом таком явлении ещё утверждаются разные аспекты: Бог продолжает открывать нам всё новые и новые Свои Тайны. Но самое главное – Бог в Своём милосердии открывает Себя одновременно для всех, открывает всем Свою Божественную Любовь. Каждый может приступить к Нему, и Его Любовь не имеет предела, не имеет границ, бесконечна. Но то явление, которое мы слышим в рассказе о пути учеников обратно в Эммаус, оно особенно важно. В недолгой встрече Иисуса с двумя учениками из Эммауса выражена вся судьба Церкви. Если вы в пути, если ищете Бога, то где Его встретить? В первую очередь на богослужении, в этом святом месте, где Сам Господь ждет, пребывая в Дарохратительнице. Во время служения Сам Господь говорит устами служителей Слово, обращенное к нам, и Сам становится видимым в Таинстве Алтаря, Евхаристии, в Теле и Крови Своих.

И как раз активной помощи для этой реальной встречи с Богом в нашей повседневной жизни посвящена идея служения Сестёр-Евхаристок. «Это служение не только полезно, но и прекрасно, ведь само название говорит, что сёстры должны быть рядом с этим Величайшим Таинством, обеспечивать его, помогать тому, чтобы оно воспринималось всеми верующими с благоговением».

Поэтому от прихода кафедрального собора, от лица всех верующих и монашествующих было сказано в этот день много сердечных и искренних слов благодарности. А символом даров к юбилею стала коробочка в виде сердца, которую вручил сёстрам настоятель собора через настоятельницу новосибирской общины. «В этом сердце есть несколько элементов. Срезанные цветы – это очень важный знак, они отдают свою жизнь и своей красотой служат творению, помогают человеку прославлять Бога, ведь мы созерцаем Бога в том числе через красоту творения. Здесь также есть крест, очень красивый крест, но он нам напоминает об Источнике нашего служения – в Нём мы черпаем силы, благодать и видим Искупление. И ещё тут есть конфетки – пусть они станут таким знаком сладости присутствия Бога в вашей жизни», — сказал отец Григорий.

А Владыка Иосиф Верт признался, что бывая на многих юбилеях и праздниках, такой красивой атмосферы, такого прекрасного праздника и трепетной торжественности он ещё не встречал. Отец Епископ напомнил о своём большом интервью-воспоминании, которое в конце прошлого года он дал в связи с предстоящим Юбилеем. Это был подробный и очень личный рассказ о жизни бок о бок с Сёстрами-Евхаристками. И сегодня, спустя вот уже как 49 лет с момента первой встречи с этой общиной, Владыка не перестаёт благодарить своих добрых помощниц и заботливых сослужительниц. Он также выразил надежду, что Сёстры ещё долго будут служит в Преображенской епархии. И попросил передать своё сердечное поздравление Генеральной настоятельнице Конгрегации Сестёр Служительниц Иисуса в Евхаристии, напомнив присутствующим, что она уже посещала нашу епархию.

В ответ на столь теплые и сердечные поздравления, а также в связи с Юбилеем, Региональная настоятельница российско-казахстанской Делегатуры сестра , SJE, от себя лично и от всех сестёр выразила общую искреннюю благодарность:

— Прежде всего мы благодарим Бога, Который через нашего Отца Основателя Блаженного Георгия Матулевича, отвечая на нужды конкретного времени, назад призвал к жизни нашу монашескую Семью. Благодарим Бога за то, что, несмотря на наши слабости и ошибки, Он хранил нас, поддерживал и вел, щедро даря Свою благодать.

Благодарим Бога за людей, которых Он поставил на путях нашей столетней истории, которые рядом с нами щедрым сердцем служили Богу и помогали нам в нашем служении.

Благодарим всех епископов, особенно Вас, Владыка Иосиф за многолетнюю духовную и материальную поддержку, за красивый пример мудрого и самоотверженного служения.

Благодарим Вас, о. Григорий, о. Александр, о. Коррадо, о. Андрей, о. Давид и всех священников, за то, что служили и служите нам, уделяя Таинства, и оказывая разного рода ежедневную помощь.

Спасибо Вам, дорогие сестры разных конгрегаций, служащие в Преображенской епархии за сотрудничество, взаимопомощь и поддержку.

Благодарим Вас, дорогие прихожане, за Вашу молитву и поддержку, особенно в трудные моменты нашего служения.

Спасибо хору, который красотой музыкального оформления способствовал украшению сегодняшнего Торжества.

Спасибо всем, кто готовил праздничную программу, посвящая свое время и труд.

Благодарим Вас, Генеральный Консул Германии в Новосибирске, Господин Бернд Финке за то, что Вы вместе с супругой приняли участие в нашем Торжестве.

Спасибо всем, кто участвовал в молитвенной подготовке нашего Юбилея, молясь вместе с нами в нашей маленькой домашней часовне.

Спасибо всем гостям, приехавшим из других приходов, чтобы вместе с нами благодарить Бога в этот столетний Юбилей.

Пусть Бог, богатый милосердием, подаст нам всем Свое благословение и одарит изобилием Своих даров!

***

После завершения богослужения вниманию всех собравшихся на праздник была представлена специально подготовленная презентация — своеобразный экскурс в вековую историю служения Конгрегации Сестёр-Евхаристок.

Затем ещё была показана сценка, подготовленная силами приходской творческой молодежи, которая дополнительно рассказала о некоторых исторических личностях и самом моменте создания Конгрегации (интересно, что роль блаженного Георгия Матулевича исполнил в ней священник Александр Деппершмидт).

А далее Юбилей продолжил праздничный обед, который для всех гостей был заботливо приготовлен в Епархиальном центре им. епископа-исповедника Александра Хиры.


Другие подробности этого знаменательного дня смотрите в большом фоторепортаже от Студии «Кана»:

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