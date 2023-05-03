100 лет смиренного поклонения Святым Дарам. Юбилейные торжества Конгрегации Сестёр-Евхаристок в Марксе (+ ФОТО)

Торжественное празднование 100-летнего Юбилея Конгрегации Сестёр-Евхаристок проходило в г. Марксе Саратовской области с 29 апреля по 2 мая. На празднование приехали почти все сестры из России и Казахстана. К юбилейным мероприятиям присоединились епископ Иосиф Верт из Новосибирска, архиепископ-митрополит Томаш Пэта из Астаны и епископ Клеменс Пиккель из Саратова. Все три иерарха уже не один десяток лет знают эту конгрегацию, а сестры издавна служат в их епархиях.

Поздравить сестер прибыли также отец Маркус Новотны из Санкт-Петербурга, отец Вальдемар Важиньски из Орска, отец Диогенес Уркиза, отец Ондрей Славик и сестры Клариссы Святейшего Таинства из Саратове, отец Герман Мюкиниса, отец Лаврентий Ламдель и сестры Служительницы Святого Духа из Тамбова, отец Иезекииль и сестры служительницы Господа и Божьей Матери Матара из Ульяновска. Сибирь вместе с Владыкой Иосифом представляла верная томского прихода Марина Романченко. Вместе с Владыкой Томашем из Казахстана прилетела мама сестры Иоланты Бублите.

В первые два дня в праздновании принял участие протоархимандрит Армяно-католической Церкви о. Петрос Есаян, который подготовил доклады о жизни блаженного Георгия Матулевича-Матулайтиса, основателя Общины Евхаристок.

А центральным моментом празднования стала Воскресная Божественная Литургия 30 апреля, на которую из разных городов России приехали выпускницы Дома Матулевича со своими семьями (интернат для девочек под руководством сестер-евхаристок), а также прихожане из соседних городов — Энгельса, Саратова, Ульяновска и Самары. В самом конце Св. Мессы прозвучали поздравления от Папы Франциска и митрополита Минско-Могилевского на покое Тадеуша Кондрусевича, а также от всех присутствующих епископов.

Программа продолжилась в приходском зале Святой Екатерины. Специально для этого сестры с помощью двух талантливых девушек из Новосибирска (видеограф) и Уфы (художник-аниматор) подготовили уникальный анимационный фильм о вековой истории общины. Конгрегация была создана в 1923 году на восточных окраинах тогдашней Польши; пережила ужасы Второй мировой войны, вплоть до карательной акции в Росице и эпидемии тифа; разделилась на две части после изменения границ в 1945 (часть сестёр выехала в Польшу, а другая часть осталась в СССР); сумела распространиться на восток — до Грузии, Таджикистана, Казахстана, Поволжья и Сибири, откликнулась на самые разные нужды возрождающейся Церкви в девяностые годы — от «выездных» многодневных поездок для поиска католиков и катехизации до служения в епископских секретариатах.

Свой подготовленный блок поздравлений представили и верные прихода г. Маркса — был концерт от самых младших, затем прозвучали стихи от молодежи, слова благодарности и подарки от старших. Каждый дом Евхаристок в России и Казахстане получил красивый торт с символикой Конгрегации. Позднее эти торты были разделены между всеми присутствующими на праздничной Агапе.

После перерыва программа продолжилась видео-презентацией об апостольской деятельности Сестер в истории и в настоящее время. Очень интересным было интервью с сестрой Еленой Хатиковой, одной из первых евхаристок в Казахстане, которая в 1993 году стала первой Настоятельницей новообразованной Делегатуры для сестер в России и Казахстане. Сестра Елена живо, просто и увлекательно рассказала о своем детстве, о молитве и духовном воспитании в родной семье, о занятиях с Гертрудой Детцель, о тайной мечте о монашеской жизни и о первых годах своего монашества в условиях конспирации. Ее рассказ стал настоящим свидетельством — сестра отвечала на вопросы о молитве, духовной жизни, своих переживаниях и впечатлениях от разных встреч. На последний вопрос о том, что она считает самым важным для будущего, сестра Елена ответила: «тишину и молитву».

Именно так — с тишины и молитвы — началась история общины 19 марта 1923 года, когда первые сестры впервые собрались на молитву в белорусской Друе. И точно также в тишине и молитве завершился главный день нынешних юбилейных торжеств — смиренным поклонением Святым Дарам.



Источник: сайт Епархии Святого Климента в Саратове