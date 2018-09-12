Совет кардиналов выразил полную солидарность с Папой Франциском

В ходе заседания очередной сессии Совета кардиналов участники встречи представили Папе новые предложения по реформе Римской Курии и выразили полную солидарность с понтификом.

Напомним, с 10 по 12 сентября в Ватикане проходит XXVI заседание Совета.

Совет кардиналов выразил удовлетворение успехом IX Всемирной встречи семей в Дублине и направил поздравления префекту Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни кардиналу Кевину Фарреллу и ирландскому архиепископу Диармуиду Мартину, которые участвовали в организации этого важного церковного события.

Также Совет выразил солидарность с Папой Франциском в свете событий последних недель. По этому случаю «Большая девятка» выступила со специальным заявлением:

«Кардиналы выражают полную солидарность с Папой Франциском в контексте произошедшего за последние недели, отмечая, что в нынешних дебатах Святейший Престол намеревается внести необходимые разъяснения по данному вопросу».

Собравшиеся в Ватикане иерархи «готовы передать Святейшему Отцу проект реформы Римской Курии, который разрабатывался в течение первых пяти лет деятельности Совета». В перспективе дальнейшего служения кардиналы обратились с просьбой к Папе Франциску узнать его мнение «о работе, структуре и составе этого Совета, принимая также во внимание преклонный возраст некоторых его членов».

В связи с этим следует отметить, что кардинал Франсиско Хавьер Эррасурис из Чили уже достиг 85-летнего возраста. Кардиналу Джорджу Пеллу (Австралия) исполнилось 77 лет, а кардинал Лоран Монсенгво Пасинья (Конго) в скором времени отметит 79-летие. В этой связи встал вопрос об их возможной замене в Совете кардиналов новыми прелатами.

По материалам Vatican News