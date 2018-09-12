Папа созывает в Ватикан председателей епископских конференций

Папа созывает в Ватикан председателей епископских конференций

Сентябрь 12, 2018

Такое решение Святейший Отец принял после заседания «Большой девятки».

После консультации с Советом кардиналов принял решение созвать председателей всех епископских конференций Католической Церкви, сообщает Vatican News.

Встреча иерархов на тему «Защита несовершеннолетних» состоится в Ватикане с 21 по 24 февраля 2019 года.


(На фото — Апостольский дворец в Ватикане)

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна