Папа созывает в Ватикан председателей епископских конференций
Такое решение Святейший Отец принял после заседания «Большой девятки».
После консультации с Советом кардиналов Папа Франциск принял решение созвать председателей всех епископских конференций Католической Церкви, сообщает Vatican News.
Встреча иерархов на тему «Защита несовершеннолетних» состоится в Ватикане с 21 по 24 февраля 2019 года.
(На фото — Апостольский дворец в Ватикане)
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