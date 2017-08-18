Католики России: визит кардинала Паролина мы воспринимаем как присутствие Папы

Впервые госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин нанесет визит в Российскую Федерацию по приглашению государственных властей. Архиепископ Павел Пецци из Москвы в интервью корреспонденту Радио Ватикана пояснил, почему это событие так важно для католиков нашей страны:

— Это будет в первый раз. Потому что даже когда в 1999 году у нас был Госсекретарь Ватикана кардинал Содано, он приезжал только для того, чтобы освятить (и это, конечно, великое дело) Кафедральный собор в Москве.

А в этот раз Госсекретарь приедет именно по приглашению властей и лично президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, для того, чтобы встетиться, прежде всего, с ним. Поэтому, прежде всего, это именно важный визит по такому поводу.

А что касается конкретно нас, российских католиков, то мы очень рады, что кардинал Пьетро Паролин 21 августа будет служить Мессу в Кафедральном соборе и вечером того же дня встретится с российским католическим духовенством. Потому что, знаете, когда тот или иной высокий прелат посещает нас, а тем более Госсекретарь Ватикана, для нас это, на самом деле, как визит Папы. Он принесет не только слово, но и присутствие Папы Франциска. Правда, можно сказать, что каким-то образом нунций делает это ежедневно. Но естественно, что Госсекретарь — это довольно значимое событие для нас. Поэтому мы очень ожидаем этого: его слов и присутствия, которые будут для нас именно как слова и присутствие нашего возлюбленного Папы Римского.

Возможно, этот визит принесет какие-то изменения. Но изменения, как мы знаем, находятся в руках Божиих. А это уже без комментариев.