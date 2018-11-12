Папа: инвестировать в мир, а не в войну

«Давайте инвестировать в мир, а не в войну!» — призвал Папа Франциск 11 ноября 2018 года в связи со столетием окончания Первой мировой войны.

После чтения молитвы «Ангел Господень» на площади Святого Петра Епископ Рима упомянул об этом юбилее, процитировав своего предшественника Бенедикта XV, который назвал эту войну «бессмысленной бойней».

«Сегодня в 13:30 по итальянскому времени зазвонят колокола во всем мире, в том числе колокола собора Святого Петра», — сказал Папа Франциск.

«Историческая страница Первой мировой войны является для всех серьезным предостережением, побуждающим отвергнуть культуру войны и искать любые законные средства для прекращения конфликтов, которые по-прежнему обагряют кровью многие регионы мира. Но, кажется, это не научило нас инвестировать в мир, а не в войну!».

В качестве символа стремления к миру Папа привел пример великого святого Мартина Турского, память которого отмечалась 11 ноября: он разрезал свой плащ пополам, чтобы разделить его с нищим. «Пусть этот жест человеческой солидарности укажет всем путь к созиданию мира», — призвал Святейший Отец.



Источник: Vatican News