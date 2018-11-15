Папа Франциск и Папа на покое Бенедикт XVI обратились к правозащитникам по случаю 70-летия Всеобщей декларации прав человека

Важно не только отпраздновать 70-летие Всеобщей декларации прав человека, но и глубоко переосмыслить ее реализацию и подход к правам человека в современном мире, — убежден Папа Франциск.

Папа Римский направил приветственное послание по случаю Международного симпозиума «Фундаментальные права и конфликты между правами», организованного совместно «Ватиканским Фондом Йозефа Ратцингера – Бенедикта XVI» и Римским Свободным университетом имени Пресвятой Девы Марии Вознесенной на Небеса (LUMSA). Ссылаясь на свое недавнее обращение к дипломатическому корпусу, аккредитованному при Святом Престоле, Понтифик отметил, что Всеобщая декларация прав человека призвана способствовать разрушению стен, которые разделяют человеческую семью, а также содействовать интегральному развитию личности.

По словам Святейшего Отца, с течением лет «интерпретация некоторых прав постепенно изменилась», появились многочисленные «новые права», которые нередко конфликтуют друг с другом. «Таким образом, открывается целый ряд проблем, глубоко соотносящихся с самой идеей права и его оснований», — отметил Папа и продолжил: «Бенедикт XVI многократно и авторитетно высказывался на эту тему как мыслитель и пастырь и именно по этой причине университет “LUMSA” присвоил ему степень почетного доктора правоведения».

В завершение своего послания Папа Франциск пожелал, «чтобы симпозиум, начавшийся на столь высоком университетском уровне, черпая вдохновение из мысли и наставлений нашего дорогого Папы на покое, сумел помочь бесстрашно и глубоко освятить эту очень важную для защиты прав человека и его интегрального развития тематику».

С приветствием к участникам международного форума обратился и Бенедикт XVI. Он высоко оценил его инициативу и подчеркнул ее особую важность в контексте современных мировых событий. «Мне кажется, что сегодня особенно важно открыто поговорить о проблеме “приумножения прав” и о риске “уничтожения идеи права”, — подчеркнул он. — Это актуальный и основополагающий вопрос, от которого прямо зависит сохранение основ мирного сосуществования человеческой семьи», — констатировал Понтифик на покое.

По материалам Vatican News