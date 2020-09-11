В Сингапуре за время пандемии разрослось онлайн-движение «Библейское апостольство»

Христиане многонационального города-государства и мирового финансового центра отмечают, что за время пандемии в нем разрослось онлайн-движение «Библейского апостольства», а католическое население страны достигло 9% и продолжает расти, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на «Седмицу» и Fides.

В разгар пандемии коронавируса движение «Библейское апостольство», с благословения Сингапурского Архиепископства, деятельно сопровождает верующих в их встречах с Христом. «Несмотря на то, что карантин пресек и изменил многие наши повседневные духовные занятия и богослужения, приходы приспособились к использованию онлайн-платформ для наших Библейских программ, – сказал в интервью Agenzia Fides отец Фердинанд Пурномо, духовный руководитель Библейского Апостольства Архиепископства (ABA). – Мы отмечаем заметное увеличение посещаемости служб – они особенно удобны для людей на изоляции во время карантина и для тех, кто испытывает нехватку времени из-за семейных и трудовых обязанностей – именно для них христианская учеба и познание в Интернете стали особенно удобными. С другой стороны, онлайн-встречи, конечно же, мало способствуют формированию по настоящему близких человеческих отношений внутри сообществ. Однако онлайн-программам суждено большое будущее при всех их недостатках».

Благодаря количеству и разнообразию Библейских программ, доступных католикам в Сингапуре, есть много возможностей открыть для себя сокровища Библии. ABA призывает католиков формировать семейные группы по изучению Библии и воодушевляет их на совместные молитвы, свидетельства и открытия Библейских истин, особенно в эти трудные времена. Многие священники и богословы читают общедоступные лекции уже почти год. «ABA помогает координировать эти занятия, помогая каждому католику участвовать в них через Интернет несколько раз в неделю», – отмечает Джеймс Николс, директор ABA.

Около 60% приходов в Сингапуре уже сформировали группы «Библейского апостольства». «Наши усилия по укреплению веры привели к увеличению малых общин, изучающих Священное Писание и молящихся вместе с нами в Сингапуре», – говорит Николс. Число мирян, получивших благодаря онлайн-платформам академические богословские звания и категории, увеличивается и в зарубежных учреждениях, и в Католическом теологическом институте Сингапура. Многие Библейские программы в настоящее время уже ведутся уважаемыми мирянами под духовным руководством приходских священников, и в результате духовная жизнь многих прихожан заметно обогатилась благодаря программам ABA.