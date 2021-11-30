В Меджугорье назначен новый апостольский визитатор

По волеизъявлению Святейшего Престола апостольским визитатором с особыми полномочиями для прихода Меджугорья назначен монсеньор Альдо Кавалли, до сего дня занимавший должность апостольского нунция в Нидерландах и постоянного наблюдателя от Св. Престола при Организации по запрещению химического оружия.

На посту апостольского визитатора монсеньор Кавалли стал преемником польского прелата Хенрика Хозера, скончавшегося 13 августа в Варшаве. Новый представитель Папы в Меджугорье родился в Ломбардии в 1946 году, был рукоположен в священники в 1971-м, затем окончил Папскую церковную академию и в 1979 году поступил на дипломатическую службу. Монсеньор Кавалли возглавлял нунциатуры в Сао-Томе и Принсипи, в Анголе, Чили, Колумбии, Ливии, на Мальте и в Нидерландах.

Должность апостольского визитатора носит исключительно пастырский характер и не имеет отношения к вопросу подлинности явлений Пресвятой Богородицы, о которых некоторые молодые люди стали сообщать с 24 июня 1981 года.

В мае 2019 года Папа Франциск благословил паломничества в Меджугорье: теперь епархии и приходы могут организовывать их не только в частном порядке, но и официально.

В августе Святейший Отец обратился с посланием к молодежи, собиравшейся на традиционный «Младифест» в Меджугорье, и призвал не бояться следовать за Иисусом.

Предшественник монсеньора Кавалли архиепископ Хенрик Хозер утверждал, что Пресвятая Богородица – это самый верный и надежный путь к Иисусу Христу, а в Меджугорье верные собираются прежде всего для участия в Святой Мессе, в Таинстве Примирения и в поклонении Пресвятым Дарам. По словам монсеньора Хозера, в Меджугорье он встретил поистине «христоцентричный культ».



Источник: Vatican News