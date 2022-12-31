С Новым Годом, дорогие друзья!

Дорогие сотрудники, друзья и читатели «Сибирской католической газеты»!

В этот последний день уходящего года, который оказался столь непростым и для нас, и для нашей страны, и для всего мира, мы поклоняемся Младенцу Иисусу и подводим итоги очередного прожитого нами временного отрезка. Вера ведет мыслями к Яслям, к Воплотившемуся Слову, помогает обрести внутри себя идентичность тех самых пастухов, спешащих прославить сошедшего с небес на землю Господа и внимать гласу ангельских песнопений. Там, где рождается Бог, больше нет места злу. Там, где рождается Бог, наступает примирение. Там, где рождается Бог, приходит всё, чего нам так не хватает в повседневной жизни.

А там, где приближается Новый год и уходит «старый», наступает подходящий момент, чтобы бросить взгляд назад, поблагодарить Бога за все Его дары и наши достижения, попросить прощения за недоработки и упущения, а также загадать желания на будущее, осознать свои надежды, оценить перспективы… Хочется поблагодарить также и людей, бок о бок с которыми мы прошли остающийся в истории 2022 год. Всем Вам – пишущим для нас, фотографирующим, придумывающим, оформляющим, верстающим, украшающим, печатающим, выпускающим, поддерживающим, и, конечно же, нас читающим – огромное сердечное спасибо! Пусть в Новом году у нас будет еще много-много счастливых дней друг с другом и с Иисусом! И пусть приумножится наше желание получать подлинные – потому что они духовные и вечные – блага!

С НОВЫМ 2023 ГОДОМ!