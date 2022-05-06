Основатель общины Бозе Энцо Бьянки создал новый духовный центр

Основатель экуменической монашеской общины Бозе Энцо Бьянки, который был вынужден покинуть монастырь по решению Ватикана, объявил о создании нового духовного центра, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на издание Crux.

О создании центра Casa della Madia («Дом Мадии») Бьянки сообщил в личном блоге. По его словам, «Дом Мадии» он создал, чтобы «прожить последние годы жизни в мире».

В 1965 году Бьянки создал монастырь Бозе — экуменическую общину, в которой живут монахи и монахини разных христианских конфессий, и был ее приором до своей отставки в 2017-м. Было избрано новое руководство, но против Бьянки звучали обвинения в злоупотреблении авторитетом и подрыве власти нового настоятеля. В 2019 Ватикан направил в Бозе комиссию — апостольскую визитацию, по результатам которой в 2020 госсекретарь Св. Престола кардинал Пьетро Паролин распорядился, чтобы Бьянки и трое его соратников покинули общину. Решение было утверждено Папой Франциском. Конфликт на этом не закончился, и Бьянки покинул обитель только в июне 2021.

Дом Мадии — новый центр Бьянки — находится на ферме в Альбиано в итальянской провинции Тренто. Ферму монах купил с помощью друзей и ипотечного кредита, и сейчас занимается там ремонтом. Когда работы закончатся, «эта ферма станет домом, который будет встречать всех, кто захочет со мной жить, друзей и гостей, которые ищут тишины, диалога и гостеприимства», — написал Бьянки. По его словам, Дом Мадии — не попытка воссоздать Бозе или основать новую монашескую общину. «Я просто хочу жить так, как жил всегда: как монах—киновит, а не как отшельник. Идя по этому пути, мы увидим, что уготовал нам Господь, — написал Бьянки. — Несомненно, это будет местом молитвы, встречи, братства и сестричества, место обмена словами, преданностью и надеждами».