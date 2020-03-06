Католические миссионеры из США отмечают успехи Церкви в Киргизии

Католические миссионеры из США, побывавшие в Киргизии, отметили успехи Церкви в этой стране, где 90% граждан исповедуют ислам, но появилось уже 1500 католиков на 6 млн. населения, сообщает «Седмица» со ссылкой на Fides.

«Господь печется о Кыргызстане, – говорится в послании трех американских миссионеров. – Нация представляет собой богатейшую смесь культур русского, азиатского и мусульманского происхождения. Это страна с населением около 6 миллионов человек, 90% из которых исповедуют ислам. Христианское население очень невелико, а католическая община еще меньше: на сегодня в ней насчитывается 1500 католиков. На этой земле большинство католиков живут благодаря жертвенным судьбам своих дедушек и бабушек, депортированных в советский период сюда из Германии, Польши и России. Однако в этой истории личных страданий угадывается Промысел Божий, благодаря которому здесь были посеяны и проросли семена веры».

Так говорится в послании отца Ларри Мачадо, священника Стоктонской епархии, Криса Смита, диакона Остинской епархии, и отца Джона Ганкарца, священника Хартфордской епархии. Эти трое миссионеров, побывавшие в Кыргызстане, выпустили видеоотчет о своем путешествии под названием «Кыргызстан: Господь Бог рядом», в котором рассказывают об основных католических храмах, приходах и святынях в стране – в том числе о приходе в столице страны Бишкеке, часовне Матери Терезы Калькуттской и Мемориале павшим во Второй мировой войне в Джалал-Абаде.

Молодые миссионеры рассказывают о самоотверженном служении католических священников, которые каждое воскресенье проводят в разъездах, навещая отдаленные уголки ради духовной помощи единоверцам в селах и отправления служб. «Мы наблюдали, как апостольский администратор отец Энтони Коркоран говорит с единоверцами по-русски и постепенно овладевает киргизским языком, чтобы каждый мог понять, что он говорит, – пишут миссионеры. – Верующие ценят его внимание, духовную помощь и заботу. Они окружают его, приветствуют, улыбаются. Евангельское семя в этой центрально-азиатской стране пока еще дало относительно скромный побег, но он быстро крепнет благодаря ежедневному неустанному труду священников и монашествующих, служащих своим ближним словом и делом, свято веруя в благодать и помощь Господню». Три священника подчеркивают в конце своего послания: «Бог всегда близок к Своим детям».

В Кыргызстане в настоящее время существует три католических прихода в городах Бишкек, Джалал-Абад и Талас, и многие небольшие общины разбросаны по сельским районам страны. Местные католики могут рассчитывать на духовную помощь семи священников и пяти францисканских монахинь. В 1997 году Папа Иоанн Павел II основал здесь миссию – так же, как в соседних государствах Центральной Азии. В 2006 году Папа Бенедикт XVI повысил статус миссии до Апостольской администратуры. В целом в составе населения страны насчитывается 7% христиан, в том числе 3% православных. На долю иудеев, буддистов и других религиозных меньшинств в настоящее время приходится около 3% населения.