Был ли апостол Иоанн Богослов «заживо зарыт в землю»? Об одном агиографическом мифе

Архимандрит Феогност (Пушков) считает, что эта басня представляет собою «народное богословие», фольклор и к Священному Преданию Древней Церкви данный миф не имеет ни малейшего отношения…

26 сентября (что в переводе на светский календарь выпадает на 9 октября) Церковь византийского обряда совершает память «преставления», т.е. кончины апостола Иоанна Богослова. Однако если мы откроем изданную Издательским Советом РПЦ МП богослужебную Минею за сентябрь (2008 год издания), то прочитаем там следующее:

«Когда настало время отшествия апостола Иоанна в загробный мир, он удалился за пределы Эфеса с семью учениками и повелел им выкопать для него в земле крестообразный гроб, в который лег, сказав ученикам, чтобы они засыпали его. Ученики… исполнили сказанное. Другие ученики апостола узнав об этом, пришли и откопали могилу, но не нашли там тела апостола, по особенному смотрению Божьему переселенного в загробный мир. Каждый год из могилы апостола 8 мая выступает тонкий прах, который верующие собирали и которым исцелялись от болезней, почему и была установлена еще память апостола 8 мая» (стр. 754).

Многие догадываются, что эта жуткая страшилка про закапывание апостола живьем возникла в результате определенного прочтения слов Спасителя об Иоанне, что «если захочу, он пребудет, доколе приду» (Ин. 21: 22-23). Но имеет ли примитивное «предание» про «заживо погребенного» апостола отношение к исторической памяти древней Церкви? – Ответ на этот вопрос мы осуществим в четыре шага: Во-первых, рассмотрим евангельский текст, а так же комментарий на него у древних церковных писателей и современных ученых богословов. Во-вторых, прочтем, что сообщают об Иоанне древние церковные историки. В-третьих, проанализируем литургические тексты нашего богослужения. В-четвертых, обратимся к апокрифической традиции.

1. Ин. 21:22-23 в свете святоотеческой и современной церковной экзегетики

«…Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус и который на вечери, приклонившись к груди Его, сказал: Господи! кто предаст Тебя? Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи! а он что? Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе [до того]? ты иди за Мною. И пронеслось это слово между братиями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе [до того]?» (Иоан.21:20-23)

Уже из ремарки автора евангелия, что «Иисус не сказал ему, что не умрет», благоразумный читатель мог бы сделать соответствующие выводы о том, что текст не так прост, как кажется. Так как же понимали этот текст древние толкователи?

Златоуст: «Здесь следует отметить скромность евангелиста: сказав о мнении учеников (!), он исправляет это мнение, так как они не уразумели того, что сказал Иисус, ибо не сказал Иисус, что Иоанн не умрет» (На Ев. от Ин. беседа 88:2).

Ефрем Сирин в своем толковании на «Диатессарон» передает этому место так: «Если захочу, то он (Иоанн) останется до того, как Я вернусь», но тут же поясняет, что Христос не сказал «Я хочу», но «если хочу (сослагательное накл.), то он останется». Этими словами, по мысли Ефрема, Иисус хотел умерить любознательный пыл Петра и обозначить, что не всем суждено принять мученическую кончину (которую Иисус предрек Петру), а вовсе не указать, что Иоанн будет жить до Второго Пришествия Христа.

Лопухин издает в своей «Толковой Библии» комментарий Н.Розанова, который пишет: «На вопрос Петра Господь отвечает, что ему (Петру) нечего заботиться об Иоанне: Он, Петр, должен сам позаботиться о себе, чтобы идти за Христом. А касательно Иоанна, то если бы он даже и остался в живых до второго Пришествия Христова, то Петру до этого не должно быть никакого дела. …Эти слова Господа об Иоанне, как отмечает сам евангелист, дали повод некоторым братиям (т.е. современным Иоанну христианам, слышавших об этих словах Господа, но не понимавших их смысла) говорить, что Иоанн не умрет. …Поэтому Иоанн и устанавливает в точности смысл слов, сказанных Иисусом».

Кассиан Безобразов так переводит это место в Ин.: «Если бы Я захотел (сослагательное накл.), чтобы Иоанн оставался, пока Я приду – в какой мере это касается тебя, Пётр?». В примечании к этому тексты Кассиан пишет, что буквально можно еще перевести так: «Если Я буду хотеть / захочу», относя это к будущему, т.е. смысл слов таков, что судьба Иоанна еще не решена (в отличие от уже предопределенного крестного пути Петра). Разумеется, фраза, сказанная в сослагательном наклонении, не может быть истолкована в изъявительном. Например, я могу сказать: «Если я хочу, я покрою стол лаком». Но это не значит, что я реально «уже хочу» и намерен заняться лакировкой мебели. Моя фраза – не ответ, а попытка уйти от ответа вежливыми словами, смысл которых может быть выражен радикальной фразой: «не ваше дело».

2. Свидетельства церковных историков

Евсевий Кесарийский сообщает об Иоанне: «Святые же апостолы и ученики Спасителя рассеялись по всей земле. Фоме, как повествует предание, выпала по жребию Парфия, Андрею – Скифия, Иоанну – Асия, там он жил, там в Эфесе и скончался» (Церковная История, III: 1(1)). И еще: «О времени Иоанновой кончины тоже сказано; место его погребения называет Поликрат (он был епископом в Эфесе) в своем письме Виктору, епископу Римскому. Там же упоминает он и об апостоле Филиппе и его дочерях. Он пишет: «В Асии покоятся великие светила, которые воскреснут в последний день, когда Господь низойдет с неба во славе Своей и разыщет всех святых: …Иоанн, возлежавший на груди у Господа, священник, носивший золотую дощечку, мученик и учитель, покоится в Эфесе»» (Церковная История, III: 31(2-3)). Никаких «пикантных подробностей» о кончине апостола он не сообщает (а если бы они были в то время «известны», Евсевий бы не умолчал). Единственная подробность – это то, что Иоанн «скончался» сам, а не был замучен за веру.

3. Литургические тексты

В «древнем пласте» богослужебных текстов на 26 сентября никакой «экстравагантной экзотики» нет. Только однажды в «славной» стихире на малой вечерни встречаются такие слова: «От земли преселяющегося и земли не отступающего, но живуща и ждуща страшное Владыки Второе пришествие». Идентифицировать автора этой стихиры не возможно. По крайней мере, она не принадлежит древнему богослужебному пласту, а написана скорее всего уже во 2-м тысячелетии христианской эры. Два канона святому (творение Феофана и Иосифа) не содержат никаких намеков на легенду о «погребенном заживо» апостоле. «Светилен» содержит такие слова: «от земли преставился еси, не умер», но аналогичные слова о бессмертии святых (чья телесная кончина ни у кого не вызывает сомнений) содержатся в службах многим святым. Речь идет исключительно о духовной жизни.

4. Апокрифы

Как это частенько бывает, «ноги» «народного благочестия» «растут» из недр народного же фольклора, оформившегося в специальной группе апокрифов. Мне были доступны далеко не все апокрифические тексты, связанные с именем Иоанна Богослова (и, разумеется, не в оригинале, а в переводе). Мещерская издала два западно-сирийских апокрифа, цитаты из которых мы сейчас и приведем для наших читателей:

«История Йоханнана апостола, сына Зеведеева». Это довольно пространный и, видимо, известный апокриф, цитаты из которого встречаются и у Евсевия Кесарийского в его «Церковной Истории». Мещерская при издании пользуется дошедшей до нас рукп. VI в., но текст несомненно древнее рукописи, так как из него сделаны заимствования Евсевием. Заканчивается апокриф следующими словами: «Сидел же тот святой Йоханнан в хижине летом и зимой до того момента, как стало ему 120 лет. И там похоронил и упокоил Господь его в том самом месте, как когда-то был похоронен и Моисей на горе Нево» (Мещерская. с. 252). Сравнение со смертью и погребением Моисея, с моей точки зрения, является указанием на неизвестность места погребения его тела. И действительно, апокриф не говорит, что на погребение старца-апостола сошлись ученики; что у него были свидетели его кончины. Ничего подобного! Неизвестно место ни «той самой хижины» (в которой Иоанн жил), ни погребения его.

«История о кончине святого Йоханнана, апостола и евангелиста». Этот апокриф явно принадлежит к гностическим кругам Сирии и, по мнению ученых, сирийский текст является переводом с греческого (греч. текст «Успения Иоанна» нам, увы, недоступен). Датировать его мы не беремся. Именно в этом тексте сказано, что Иоанн собрал учеников, преподал им наставление и совершил Евхаристию, а затем велел вырыть ему могилу. «Спустился в вырытую яму …и испустил дух свой в мире» (Мещерская, с. 370). Иными словами, Иоанн имел предчувствие смерти, велел приготовить ему могилу, лег туда и умер. Даже в этом тексте нет ни малейшего намека на «зарывание живьем», на последующую попытку других учеников эксгумировать тело, на «выступание тонкого праха» и прочие нелепости.

Заключение

Помещенная в Минеях басня представляет собою «народное богословие», фольклор. Источник этой легенды мне установить не удалось. Но к Священному Преданию Древней Церкви этот миф не имеет ни малейшего отношения.



Архимандрит Феогност (Пушков), кандидат богословия

1 Кассиан Безобразов, еп. Лекции по Новому Завету. Евангелие от Иоанна. – Париж, 2006. С. 360. Вообще я рекомендую текст владыки Кассиана, так как он подробно разбирает филологические нюансы евангельского текста.

2 Мещерская Е.Н. Апокрифические Деяния Апостолов. М. «Присцельс» 1997.



Источник: Релігія в Україні

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