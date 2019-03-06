6 марта — начало Великого Поста у католиков латинского обряда

6 марта — Пепельная среда, начало Великого Поста.

«Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих» (Рим 8,19).

Ежегодно Бог, посредством Матери Церкви, «удостаивает верных Своих ожидания Пасхальной Тайны в радости и чистоте сердца, чтобы, ревностно совершенствуясь в благочестии и в делах милосердия и участвуя в возрождающих таинствах, они достигали полноты благодати во Христе» (ср. 1 Префация Великого Поста). Тем самым мы, шествуя от Пасхи к Пасхе, устремляемся к совершению Спасения, которое нам уже дано в Пасхальной Тайне Христа, «ибо мы спасены в надежде» (Рим 8,24). Таинство Спасения, уже действующее в нас на протяжении всей нашей земной жизни, – это динамичный процесс, вмещающий в себя историю и творение как таковое. Именно это утверждает святой апостол Павел: «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих» (Рим 8,19).

(…)

Празднование Священного Пасхального Триденствия Страстей, Смерти и Воскресения Иисуса Христа, являющееся кульминацией Литургического года, раз за разом приглашает нас вновь и вновь пройти путем приготовлений, притом сознавая, что наше уподобление Христу (ср. Рим 8,29) есть бесценный дар Божия милосердия. Если человек живет так, как надлежит жить чаду Божиему, если он живет так, как надлежит жить искупленному существу, послушному велениям Святого Духа (ср. Рим 8,14), умеющему понимать и воплощать в жизнь заповеди Закона Божия, начиная от тех, что вписаны в наше сердце и естество, то он действует также и во благо творения, соработничая в деле его искупления. Вот почему тварь, как свидетельствует об этом апостол Павел, так горячо желает откровения детей Божиих, то есть тех, кто вкушает от благодати Иисусовой Пасхальной Тайны, в полной мере живет ее плодами, окончательная реализация которых – в искуплении самой человеческой плоти. По мере того, как милосердная любовь Христа преображает жизнь святых во всех ее измерениях – в духе, душе и теле, – святые славословят Бога и своими молитвами, созерцанием и средствами искусства примиряют с Ним также всю тварь, что прекрасно видно на примере «Песни брату-солнцу» святого Франциска Ассизского (ср. Энциклика Laudato si’).

(…)

«Четыредесятница» Сына Божия заключалась в Его исходе в пустыню творения, дабы оно возвратилось к своему первозданному состоянию – стало садом сопричастности Богу как это было до первородного греха (ср. Мк 1,12-12; Ис 51,3). Так пусть же и наша Четыредесятница станет повторением того же пути, чтобы тем самым принести надежду Христову всему творению – надежду, что оно «будет освобождено от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим 8,21). Мы не допустим, чтобы это «время благоприятное» было израсходовано попусту! Мы попросим Бога помочь нам проследовать путем подлинного обращения. Мы откажемся от эгоизма, от соблазна видеть только себя самого, а обратим свой взор к Пасхе Христовой; мы станем поистине ближними для тех наших братьев и сестер, кто попал в трудную ситуацию, щедро делясь с ними материальными и духовными благами. И, таким образом, воплощая в реальный ход нашей жизни победу Христа над грехом и смертью, мы распространим преображающую силу этой победы также и на всё творение.

ПАПА ФРАНЦИСК

Из Послания на Великий Пост 2019 г.