Золото, ладан и смирна в Ватиканской аптеке

Новые ароматы несут специальное послание, в котором священное встречается с природой, божественное с человеческим.

«Благоухание и ладан радуют сердце»: эти слова из Книги Притчей Соломоновых вдохновили сотрудников Ватиканской аптеки на создание новых эссенций под названием «Золото», «Ладан», «Смирна» и «Роза таинственная». Это первая коллекция духов, произведенная аптекарями в монашеских облачениях из Ордена бонифратров.

Духи продаются в упаковке, включающей четыре флакона, на которой указан год выпуска – 2018. Как пояснил директор Ватиканской аптеки Томас Биниш Мулакаль, 2018-й год стал особенно важным для предприятия: идет процесс реформы, который позволит усовершенствовать обслуживание тысяч посетителей, ежедневно обращающихся в аптеку Ватикана.

Ладан и смирна с древнейших времен были сопряжены с богопочитанием. В новом завете мы также находим рассказ о Волхвах, приносящих в дар Младенцу Иисусу золото, смирну и ладан. В этих веществах Отцы Церкви видели символы царствования, божественности и страданий Христа. Для создания новых духов сотрудники аптеки решили вернуться к древним эссенциям, упомянутым в Священном Писании, используя те же самые растения, известные в средиземноморском регионе и в особенности на Святой Земле: коричное дерево, алоэ, нард, халван, мирт, шафран, розу, иссоп, сандал, аир («благовонную трость»), герань, бергамот.

Таким образом, ароматы несут специальное послание, в котором священное встречается с природой, божественное с человеческим.

Ладан, используемый в Божественном культе, символизирует присутствие Бога, очищение, жертву. Язычники также воскуряли ладан перед изображением божеств и императора. Многие христиане претерпели мученичество из-за того, что они отказывались совершать этот идолопоклоннический жест. Что касается смирны, то она использовалась в древности прежде всего для бальзамирования тел. Поэтому смирна символизирует страдания и смерть Иисуса Христа.

Смирна и ладан употреблялись также в качестве лечебных средств, причем их принимали не только по отдельности, но и в виде смеси. Созданный на их основе в 1719 году знаменитый Иерусалимский бальзам обладает противовоспалительными свойствами.

Золото также играет большую роль в домостроительстве спасения. Оно было преподнесено в дар Младенцу как самое ценное, что было у Волхвов. Кроме того, в определенных дозах золото помогает в лечении некоторых заболеваний: речь идет о так называемой ауротерапии.

Благоухание является аспектом христианской мистики. Не случайно Пресвятая Дева Мария почитается также под титулом «Розы таинственная»: именно так назван один из новых ароматов производства Ватиканской аптеки. Можно вспомнить святого Пия из Пьетрельчины: многочисленные свидетели рассказывают об особом цветочном благоухании роз, фиалок и жасмина, которое они ощущают во время молитвы или при обретении чуда заступничеством этого святого. Этот сверхъестественный феномен, присущий харизме святости Падре Пио, называется осмогенезом.

Ольга Сакун — Град Ватикан

Источник: Vatican News