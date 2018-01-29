Знаменательный день для украинских греко-католиков: Архиерейская Божественная Литургия и визит Папы Франциска в базилике Св. Софии в Риме

В воскресенье 28 января 2018 г. Папа Франциск, откликнувшись на приглашение Верховного Архиепископа Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейшего Святослава Шевчука, посетил украинский собор Св. Софии в Риме, где встретился с местной общиной и многочисленными верными, специально приехавшими из разных уголков Италии, Украины и всего мира. Следует отметить, что Хорхе Бергольо не был чужд украинской греко-католической традиции с детства: когда-то он прислуживал на византийской Божественной Литургии, которую отправлял священник-салезианин (позднее ставший епископом) украинец Степан Чмиль, занимавшийся после Второй мировой войны пастырским служением украинской диаспоре в Аргентине.

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Визиту Папы в прокафедральный собор украинских греко-католиков в Риме предшествовала Архиерейская Божественная Литургия в этом храме, которую возглавил Блаженнейший Святослав. Среди сослуживших ему архиереев был и ординарий российских католиков византийского обряда, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске Владыка Иосиф Верт, приехавший в Рим с визитом ad limina, который начнется в понедельник 29 января. Блаженнейший Святослав, приветствуя после заамвонной молитвы и отпуста своих собратьев в архипастырском служении, в числе первых обратился к «Владыке, которому, пожалуй, было ехать дальше, чем кому-либо другому».

«Среди нас, — продолжил Блаженнейший, — Владыка Иосиф Верт из Новосибирска. Владыка Иосиф – ординарий для восточных католиков в Российской Федерации. Это означает, что нашим братьям и сестрам с далеких просторов Сибири, где наш патриарх Иосиф, воздвигнувший сей собор, стяжал столь великий и, я бы сказал, “стальной” дух, этот дух сегодня преподает Владыка Иосиф. Я очень благодарен Вам, Владыка, за то, что сегодня Вы вместе с нами. Это доказывает, что наша Церковь – это мостик, который объединяет разные страны, и даже война не сможет разделить детей одного народа, одной Церкви, которые проживают по разные стороны российско-украинской границы. Еще раз благодарю, Владыка, что Вы сегодня с нами».

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Святейшего Отца, прибывшего в собор на 20 минут раньше установленного срока, приветствовало пением колядки несколько тысяч молящихся. Блаженнейший Святослав лично ввёл его в собор, а на пороге храма Папу встретили хлебом-солью представители молодежи, которые вместе с ним выпустили в небо белую голубку – символ мира.

В храме Папа Франциск благословил детей и больных, а затем обменялся братским приветствием с присутствовавшими епископами, среди которых находился и Владыка Иосиф Верт, а также с представителями общины, после чего произнёс молитву перед престолом.

В своем обращенном к высокому гостю слове Верховный Архиепископ Святослав кратко охарактеризовал положение украинской греко-католической общины в Италии. По официальным данным в Италии в настоящее время проживает порядка 200 тысяч украинцев, треть из которых – моложе 30-ти лет. Но если добавить сюда лиц, не имеющих регистрации, эта цифра может удвоиться. В Италии имеется 145 греко-католических общин, разбросанных по всей ее территории, которые обслуживают 65 священников под духовным руководством Апостольского визитатора для украинских греко-католиков в Италии епископа Дионисия (Ляховича). В среднем каждое воскресенье за Божественной Литургией молится 17 тысяч греко-католиков украинцев, а по большим праздникам их бывает свыше 70-ти тысяч. Прихожане – это, в основном, женщины среднего и пожилого возраста, матери и бабушки, которые работают в итальянских семьях, ухаживая за стариками, больными и инвалидами, но есть и немало молодых семей с детьми, поселившихся в Италии на постоянное место жительства или же прибывших для лечения детей, а также студентов итальянских вузов и молодых людей, приехавших на заработки. Многие из этих людей, оторванные от родных и близких, испытывают трудности с социальной адаптацией и подвергаются эксплуатации. Тем большую значимость имеет многопрофильная деятельность, которая развернута при протокафедральном соборе Св. Софии. Здесь работает катехитическая школа для детей и взрослых, действуют различные организации мирян, занимающиеся социальным служением, гуманитарной и благотворительной помощью. Также при соборе работает Украинский католический университет, занятый важной научной и академической деятельностью.

Таким образом собор Св. Софии является символом единства украинских греко-католиков. Построил его исповедник сталинских времен митрополит Иосиф Слипый, проведший 18 лет в заключении в Советском Союзе. После освобождения и приезда в Рим в 1963 г. он выступил с инициативой строительства храма, который не только стал бы кафедральным собором УГКЦ в Риме, но, прежде всего, памятником-мемориалом, увековечившим многочисленные христианские общины, уничтоженные в атеистическом СССР, миллионы жертв нацистских и сталинских гонений. На протяжении многих лет крипта этого собора была единственным местом, где верные могли помолиться за своих погибших родных и близких, обстоятельств смерти и места погребения которых они не знали. Среди них был и блаженный священномученик Омельян Ковач, который ныне провозглашен небесным покровителем священников УГКЦ. Награду его имени, которой отмечают людей наводящих мосты для сближения разных Церквей, религий и народов, учредил Блаженнейший Любомир Гузар. Ее лауреаты, награжденные накануне, присутствовали на Божественной Литургии и встрече с Папой.

Далее Блаженнейший Святослав отметил, что украинский народ считает Святейшего Отца «истинным посланником и зодчим мира, мира подлинного и справедливого», которого так жаждут все сердца в Украине. «Мы благодарны Вам за то, что Вы поминаете наш народ в своих молитвах, за гуманитарную акцию “Папа для Украины”. Благодарны за то, что Вы пробуждаете совесть Европейского континента, делаете ее чуткой к нуждам бедных, страждущих, мигрантов, жертв социальной несправедливости. Мы благодарим Вас за то, что Вы стали для нас посланцем Благой Вести Христа, за то, что Вы возвещаете спасение тем, кто впал в отчаяние и лишился надежды. Мы благодарим Вас за то, что Вы навестили нас здесь, в Риме! Мы надеемся, что этот визит – только первый шаг, благое знамение Вашего грядущего посещения Украины! Благословите нас, Святейший Отче», — подвел итог Верховный Архиепископ УГКЦ.

В своем слове к собравшимся верным греко-католикам Папа Франциск прежде всего поблагодарил их за гостеприимство, за неуклонную верность Богу и Престолу Святого Петра. Далее Святейший Отец особым образом остановился на значении трех личностей, внесших особый вклад в жизнь украинской греко-католической общины. Во-первых, это «строитель преисполненной света базилики» кардинал Иосиф Слипый, празднование 125-летия со дня рождения которого ныне подходит к концу. Благодаря перенесенным страданиям он внес ни с чем несравнимый вклад и «в строительство иного храма, еще более величавого и прекрасного – храма из живых камней, коим являетесь вы».

Еще одна фигура – епископ Степан Чмиль, почивший 40 лет назад и похороненный как раз в этом соборе. «Этот человек сделал мне много добра. Всё еще живы мои детские воспоминания, как я мальчиком прислуживал ему в ходе Божественной Литургии. От него я познал красоту вашей Литургии, а из его рассказов узнал о живом свидетельстве веры, глубоко выстраданной и закаленной страшными атеистическими преследованиями прошлого столетия. Я весьма благодарен ему и вашим многочисленным героям веры – тем, кто подобно Иисусу пали зерном на крестную ниву, принесши обильный урожай. Ибо подлинно-христианская победа – это знак Креста, наше знамя надежды».

Третья фигура – кардинал Любомир Гузар. «Вы, дорогой Блаженнейший, несёте его образ в своем сердце, и множество других людей навсегда сохранят память о его внимании, доброте, неутомимости и молитвенном присутствии», — отметил Папа Франциск.

Эти свидетели прошлого, по мысли Святейшего Отца, были всегда открыты будущему, они же теперь дают нам надежду. Всем нам необходимо помнить своих отцов и матерей в вере. Это – тот фундамент, на котором мы строим собственную жизнь во Христе. В этой связи Папа Франциск вспомнил упомянутых Блаженнейшим Святославом матерей и бабушек, передающих веру своим детям. «И передавайте! Действуйте со всею смелостью! Мы благодарим Господа за этих женщин!» — воскликнул Святейший Отец.

Далее Папа Франциск заговорил о своей пастырской программе, которую он рад сформулировать вместе с греко-католическими общинами всего мира: «Живой приход – место встречи с живым Христом». Церковь, прежде всего, – это место встречи, где мы можем снять с себя груз одиночества, преодолеть свою замкнутость, найти силы для продолжения жизненного пути. Община – это место, где люди делятся своими радостями и скорбями. В нее мы приносим лежащие на сердце тяготы, житейские проблемы, ностальгию по родному дому. Здесь нас ожидает Бог, чтобы утвердить нас в надежде. Там, где происходит Встреча с Господом, всё проникается Его надеждой. Это – хлеб для продолжения повседневного странствия, радость сердца, исцеление ран.

Важна именно встреча с живым Богом. Ведь Иисус воскрес и жив, и таким мы встречаем Его в храме в Литургии и Слове. Приход – это не музей прошлого или символ присутствия на некой территории, а сердце миссии Церкви, место обретения и деления новой жизнью, жизнью, преодолевающей грех, смерть, печаль; место, где обновляется молодость наших сердец. «Церковь – не музей. Бог – это не персонаж, равнодушно взирающий на нас с высот. Бог – это Иисус Христос, живущий среди нас», — подвел итог Папа.

Далее он поблагодарил многочисленных женщин, ставших апостолами милосердной любви и веры. Он призвал их рассматривать свою нелегкую работу в итальянских семьях, связанную с заботами о тяжело больных или старых людях, как самую настоящую духовную миссию, как свидетельство о Христе через любовь к ближнему. «Я понимаю, что Ваше сердце живет не одной только любовью, — продолжил Святейший Отец, — но и тревожными чувствами, вызванными бедами войны и экономическими проблемами. Я пришел сюда, чтобы сказать, что я – с вами, что я близок вам своим сердцем и своею молитвой. Я с вами всякий раз, когда совершаю таинство Евхаристии. Там я прошу Князя Мира, чтобы замолкло оружие. Я также прошу Его, чтобы вам не приходилось идти на столь большие жертвы, чтобы обеспечить достойную жизнь себе и своим близким. Я молюсь, чтобы в сердце каждого из вас никогда не угасала надежда, но преумножалось бесстрашие, необходимое для продолжения пути, бесстрашие, чтобы начинать свой путь сначала».

«Благодарю вас от имени всей Церкви и всем вам и людям, коих вы несете в своих сердцах, преподаю свое благословение. И прошу вас, пожалуйста, молитесь за меня», — завершил свое выступление Преемник Святого Петра.

Далее Святейшему Отцу вручали подарки. Дети подарили ему мозаику карты Украины в цветах национального флага и куклы-моталки. Представители прихода – икону Пресвятой Богородицы Оранты, вышитый рушник и глечик с украинским медом. Посол Украины при Святом Престоле – факсимиле Пересопницкого Евангелия. Представители Комитета почитания памяти Блаженного Омельяна Ковача и лауреаты одноименной награды этого года – икону этого Блаженного.

В заключение визита Папа Франциск спустился в крипту собора, где помолился у гробницы епископа Степана Чмиля и зажег перед нею свечку. На выходе из храма он снова обратился к собравшимся, еще раз заверив их в своих молитвах и попросив молиться за него. Он опять преподал благословение и продолжил обмен приветствиями с верными, выкрикивавшими в его адрес слова благодарности и любви. Перед отъездом Святейший Отец с Блаженнейшим Святославом еще раз отпустили в небо белых голубей.