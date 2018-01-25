Жители России более уважительно стали относится к представителям разных религий — опрос

Жители России доброжелательно и уважительно относятся к представителям разных религиозных конфессий. И, как показали исследования «Левада-центра», за последние десять лет такое терпимое отношение не изменилось. Напротив, выросла доля людей, положительно воспринимающих представителей «восточных» религий, пишет REGNUM.

Согласно данным проведённого в декабре 2017 года опроса, к христианам положительно относятся 86% россиян (в 2008 году — 75%), отрицательно — около 2%. Увеличилось число граждан (с 8% до 14%), которые отрицательно относятся к мусульманам, а тех, кто относится положительно снизилось на 1% (с 50% до 49%).

Между тем увеличилась доля россиян, положительно относящихся к индуистам и буддистам (46% и 47% соответственно против 40% и 41% в 2008 году). Такую тенденцию социологи связали с их возросшей популярности в последнее время.

Возросла и декларативная терпимость населения в отношении атеистов и иудеев (с 46% до 54% и с 39% до 44% соответственно по сравнению с 2008 годом).

По данным опроса «Левада-центра», проведённого летом 2017 года, доминирующей конфессией в России остаётся Православие. Абсолютное большинство россиян — 92−93% опрошенных относятся к православным с уважением и доброжелательностью, а это значит, что позитивные установки в отношении к ним разделяют не только они сами, но и люди других вероисповедания или атеисты. За последние четыре года с момента предыдущего подобного исследования, значимых изменений в номинально толерантном или декларативно позитивном отношение к людям, исповедующим другие религиозные взгляды или атеистам, не произошло. Напротив, отмечается некоторый прирост уважения.