«Жить своей жизнью как призванием»: архиепископ Павел Пецци и Оксана Пименова рассказали об итогах XV Генеральной ассамблеи Синода епископов, посвященной молодежи

«Интересно ли еще христианство молодым поколениям»? – под таким названием прошла 13 ноября в культурном центре «Покровские ворота» встреча, посвященная итогам Синода епископов в Ватикане. Ординарий архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци и московская прихожанка, сотрудница Ордена иезуитов и Института Св. Фомы Оксана Пименова рассказали о работе Синода, на котором они в качестве участников представляли Россию. Оксана Пименова рассказала также о своем участии в предсинодальной встрече, куда была рекомендована Конференцией епископов. XV Генеральная ассамблея Синода епископов Римско-Католической Церкви проходила в Ватикане 3 – 28 октября по теме «Молодежь, вера и распознание призваний». По итогам заседаний был принят Заключительный документ ассамблеи, состоящий из 167 статей.

Встреча в «Покровских воротах» проходила в формате «вопрос-ответ». Директор центра Жан-Франсуа Тири и редактор портала «Рускатолик.рф» Анастасия Орлова спрашивали о личных впечатлениях и размышлениях участников, об атмосфере на ассамблее, о распорядке дня, о порядке принятия решений и документов.

Архиепископ Павел Пецци рассказал, почему, по его мнению, Папа Франциск решил посвятить Синод молодежи. К этому его подтолкнула Всемирная встреча католической молодежи в Бразилии, которую он воспринял как возможность «прямых взаимоотношений пастыря с народом». «В Бразилии он буквально влюбился в молодежь. Он увидел, какой потенциал есть в Церкви именно благодаря молодежи», — сказал архиепископ Павел. Кроме того, Папе близка тема – «жить своей жизнью как призванием» (в этом проявляются отношения Бога с человеком), и с ней связан вопрос «распознания» — способность «слушать реальность» и принимать решения. И это особенно важно для молодежи: именно в молодости принимаются основные решения для жизни, встают вопросы призвания и профессиональности, отметил иерарх.

По словам Оксаны Пименовой, «принцип слушания пронизывал Синод», и «Папа слушал внимательно». Какие-то выступления епископов опирались на слова, сказанные ранее молодыми участниками. На заседаниях был диалог. Было высказано мнение о необходимости изменения некоторых отношений внутри Церкви, например, о «пастырстве не для молодежи, а вместе с молодежью».

Однако молодой человек должен стать зрелой личностью, и что делается в Церкви для этого? Что говорилось на Синоде о воспитательной роли Церкви? – прозвучал вопрос со стороны Анастасии Орловой. Павел Пецци привел слова Папы Павла VI: наша эпоха нуждается больше в свидетелях, чем в учителях. Т.е. нужно, «чтобы учителя были свидетелями». Кроме того, важно – и это отразилось в итоговом документе – воспитывать «интегрального человека». Это значит, не надо бояться столкнуться с острыми вопросами, например, о сексуальности, считает архиепископ.

Подготовка к Синоду началась за два года до его начала, рассказала далее Оксана Пименова. За это время был собран материал, который лег в основу Рабочего документа, с которым работали на Синоде. Рабочий документ был составлен на основе информации, которую собирали епископы многих стран; материалов, полученных с помощью онлайн-опросов и документа, подготовленного на предсинодальной встрече молодыми людьми. Первая часть этого Рабочего документа связана с «распознаванием призвания» и в ней описаны все ситуации, в которых находится сегодня молодой человек, вся реальность, которая его окружает; вторая часть касается интерпретации этой реальности в свете веры, и третья посвящена конкретным предложениям по пастырской работе. Каждая часть документа разбиралась на пленарном заседании в общей аудитории, в формате выступлений. После пленарных заседаний работа продолжилась в малых группах. Молодые люди участвовали в обсуждении, но не участвовали в голосовании, сообщила Оксана Пименова.

Работа, начатая на Синоде, будет иметь практическое продолжение, сказал далее Павел Пецци. А именно, должен быть совершен переход «от пастырства для» к «пастырству вместе», и это касается всех уровней приходской жизни.

В вопросах, прозвучавших со стороны гостей встречи — католических прихожан, было выражено беспокойство «расплывчатостью», «неясностью» многих формулировок Итогового документа, а также тем, что лишь вскользь упомянуты проблемы, связанные с сексуальными преступлениями и злоупотреблениями властью в Церкви. По словам Павла Пецци, на Синоде много говорилось об этих проблемах, и были приняты решения. Они состоят, во-первых, в том, что «необходимо слушать и сопровождать жертв злоупотребления властью», и, во-вторых — «необходимо воспитывать будущих священнослужителей в духе отдачи себя, а не в духе управления какой-то организацией».

В работе XV Генеральной ассамблеи Синода принимали участие более 260 церковных иерархов с пяти континентов, в том числе кардиналы, патриархи, архиепископы и епископы, главы монашеских Орденов и Конгрегаций, а также представители католической молодежи всего мира. В качестве наблюдателя от РПЦ в работе Синода принял участие председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Источник: Благовест-инфо

Фото Ольги Хруль