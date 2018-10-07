Заявление Святейшего Престола по делу МакКаррика

В субботу 6 октября Святейший Престол обнародовал заявление, касающееся отставки Т. Э. МакКаррика.

После публикации обвинений, касающихся поведения архиепископа Теодора Эдгара МакКаррика, Святейший Отец Франциск, отдавая себе отчет в том, какое смятение это вызывает в сознании верных, распорядился о публикации следующего сообщения:

«В сентябре 2017 года архиепархия Нью-Йорка проинформировала Святейший Престол об обвинениях со стороны некоего мужчины в адрес тогдашнего кардинала МакКаррика в том, что он злоупотребил им в 70-е годы. Святейший Отец принял решение о тщательном предварительном расследовании по этому вопросу. Оно было проведено архиепархией Нью-Йорка, и по его итогам соответствующая документация была передана в Конгрегацию вероучения. Тем временем, поскольку в ходе расследования были выявлены серьезные улики, Святейший Отец принял отставку архиепископа МакКаррика из Коллегии кардиналов, наложив запрет на публичное служение и обязав его проводить жизнь в молитве и покаянии.

Святейший Престол обязуется в надлежащее время обнародовать итоги процесса по делу архиепископа МакКаррика. Что касается других обвинений, выдвинутых против этого священнослужителя, Святейший Отец также распорядился о дополнении сведений, собранных посредством предварительного расследования, еще одним тщательным изучением всей документации, имеющейся в архивах департаментов и офисов Святейшего Престола, которая касается тогдашнего кардинала МакКаррика, с целью проверки всех значимых фактов через их рассмотрение в историческом контексте и объективную оценку.

Святейший Престол осознает, что из анализа фактов и обстоятельств могут быть выявлены решения, не согласующиеся с сегодняшним подходом к данным вопросам. Тем не менее, как сказал Папа Франциск, ʺмы пойдем по пути истины, куда бы она нас ни привелаʺ (Филадельфия, 27 сентября 2015 года). Как в отношении злоупотреблений, так и их укрывательства нельзя более проявлять терпимость, и иное отношение к епископам, которые их совершали или покрывали, представляет собой поистине совершенно недопустимую форму клерикализма.

Святейший Отец Франциск возобновляет настойчивый призыв объединить усилия для противодействия тяжкой ране злоупотреблений внутри и за пределами Церкви, чтобы предотвратить дальнейшее совершение подобных преступлений в ущерб самым невинным и самым уязвимым членам общества. Как было объявлено, он созвал президентов епископских конференций всего мира в феврале следующего года, в то время как все еще раздается эхо слов его недавнего Послания Народу Божьему: ʺЕдинственный способ, которым мы можем реагировать на зло, захватившее такое множество жизней, – это воспринимать его как задание, которое касается всех нас как Народа Божия. Осознание себя частью народа и общей истории поможет нам признать наши прошлые грехи и ошибки с раскаянием и открытостью, способной обновить нас изнутриʺ (20 августа 2018 года)».

Источник: Vatican News