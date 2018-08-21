Заявление Папской комиссии по защите несовершеннолетних

Комиссия комментирует Послание Папы Франциска Народу Божьему.

Папская комиссия по защите несовершеннолетних выразила признательность Святейшему Отцу за «сильные слова, которые признают боль и страдания людей, подвергавшихся сексуальным домогательствам, злоупотреблениям властью и совестью со стороны некоторых представителей Церкви».

«Нулевая терпимость» по отношению к злоупотреблениям должна сопровождаться усовершенствованием «средств для привлечения к ответственности всех, кто совершают или покрывают эти преступления»: это главные предпосылки для защиты детей и уязвимых взрослых от сексуальных домогательств.

К тексту сообщения Папской комиссии прилагается заявление одной из ее представителей госпожи Мириам Вайленс, специалиста по каноническому праву.

Господа Вайленс выделяет три аспекта Послания Папы Франциска к Народу Божьему: во –первых, связь между злоупотреблением властью, совестью и сексуальным злоупотреблением.

Во-вторых, Папа упоминает о двух уровнях злоупотребления властью: одни пользуются своим положением, чтобы посягнуть на неприкосновенность детей или уязвимых взрослых, другие же, занимая руководящие должности, используют свою власть, чтобы покрывать эти посягательства.

Наконец, подчеркивает госпожа Вайленс, Папа признает, что «недостаточно просить прощения и стараться возместить ущерб»: «дальновидная» реакция на сексуальные злоупотребления требует «радикального преобразования культуры, в которой безопасность детей была бы главным приоритетом».

«Защита репутации Церкви, — пишет член Папской комиссии, — в первую очередь требует безопасности детей. Духовенство никогда не сможет произвести столь радикальную перемену в одиночку». Поэтому, пишет Папа Франциск, «необходимо со смирением просить и принимать помощь всей общины».

Ольга Сакун — Град Ватикан

Источник: Vatican News