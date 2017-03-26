Заявление митрополита Тадеуша Кондрусевича относительно событий, произошедших 25-26 марта 2017 г. в Белоруссии

Аэропорт Франкфурт-на-Майне,

26 марта 2017 г.

Находясь в аэропорту Франкфурта, по дороге из США в Беларусь, с большой озабоченностью я воспринял ситуацию, которая возникла в Минске и других городах во время вчерашних и сегодняшних событий.

Недостаток времени не позволяет полностью осмыслить положение, возникшее, но оно напоминает о сложности вызовов, которые сегодня предстали перед нашей Родиной.

История белорусского народа свидетельствует о том, что он всегда выделялся своей рассудительностью и находил мирные пути для решения возникающих проблем.

25 марта Католическая Церковь отмечала торжество Благовещения, когда мы размышляли над тем, что Бог избрал Марию быть Матерью Спасителя. Она приняла Божью волю, и под Её Непорочным Сердцем забилось Сердца Иисуса — Царя примирения, во время рождения Которого ангельские хоры пели: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение!».

Также и нам, дорогие соотечественники, необходимо прежде всего принять призыв Бога к взаимному примирению, пока не зайдет солнце, как говорит Священное Писание, чтобы не наступила ночь противостояния.

В связи с этим призываю государственную власть и ее оппонентов, а также общественные организации и людей разных взглядов к конструктивному диалогу с целью решения существующих проблем для блага нашего народа и консолидации общества.

Выражаю надежду на гуманное и справедливое отношение к задержанным и надеюсь на скорейшее их возвращение домой.

Дева Мария, Царица мира, выпроси белорусскому народу у Своего Сына Иисуса Христа благодать мирной жизни и уважения друг к другу, с сохранением данных нам Творцом прав и выполнением возложенных на нас обязанностей.

С молитвой о мире в нашем Отечестве.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич

Митрополит Минско-Могилевский

Председатель Конференции католических епископов Белоруссии

Источник: Catholic.by