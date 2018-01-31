Завтра начинается визит ad limina епископов Белоруссии

1 февраля 2018 г. с 10 до 12 часов по Римскому времени Папа Франциск примет на аудиенции всех членов Конференции католических епископов Беларуси, которые прибудут в Столицу Петрову в рамках визита ad limina apostolorum. Это – архиепископ-митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич, трое правящих епископов и четверо викарных, а также Апостольский визитатор для греко-католиков Белоруссии архимандрит Сергий Гаек.

В общей сложности этот визит будет продолжаться с 1 по 7 февраля с.г. Как мы уже сообщили, в эти же дни (с 29 января по 3 февраля) с аналогичным визитом в Риме находятся и российские католические епископы.

Предыдущий визит ad limina белорусских епископов проходил с 11 по 17 декабря 2009 г., в понтификат Бенедикта XVI.