Завершился римский «Визит к порогам» католических епископов из России

Сегодня, 3 февраля, официально завершился визит «ad limina apostolorum» Конференции католических епископов России. А вчера российские иерархи побывали в Госсекретариате Ватикана и провели рабочую встречу с ближайшим помощником Папы Франциска — кардиналом Пьетро Паролином.

Для епископов из любой местности — это одно из важнейших событий, когда они приезжают в Ватикан, чтобы засвидетельствовать свое единство с преемником Святого Петра, Епископом Рима (Папой), выразить ему свое почтение, проинформировать его о положении дел в своей Поместной Церкви, рассказать о том, как она живет и развивается.

В Столице Петровой побывали все четыре католических владыки, представляющие Поместную российскую Церковь — епископ Клеменс Пиккель, ординарий Епархии Св. Климента в Саратове, председатель Конференции католических епископов Российской Федерации; Павел Пецци, архиепископ-митрополит, ординарий Архиепархии Божией Матери в Москве; епископ Иосиф Верт, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске; епископ Кирилл Климович, ординарий Епархии Св. Иосифа в Иркутске.

Интересно, что Российская Федерация считается одной из крупнейших стран мира и охватывает два континента, но при этом составляет одну из самых маленьких конференций католического епископата в мире.

Первый визит российских епископов ad limina имел место в 2001 году при Папе Иоанне Павле II — спустя 10 лет после того, как в России были учреждены Апостольские администратуры. Второй визит ad limina российских епископов состоялся в 2009 году при Папе Бенедикте XVI.

Нынешний визит стал третьим по счету за всю историю Католической Церкви в новой России.

(Фото любезно предоставил нашему изданию Его Преосвященство Клеменс Пиккель)