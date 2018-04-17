Завершился визит епископа Иосифа Верта и архиепископа Челестино Мильоре в Кузбасс

С 14 по 16 апреля ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт и Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре побывали с визитом в регионе Кузбасса. Представитель Святого Престола приехал в Западную Сибирь по приглашению архипастыря местных католиков.

В субботу 14 апреля Апостольский нунций возглавил св. Мессу в деревне Георгиевка Тяжинского района в приходе Святейшего Сердца Иисуса, в то время как Владыка Иосиф — в приходе Святого Духа города Юрга. В воскресенье 15 апреля они служили торжественную св. Мессу уже в центре региона — в храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в Кемерово. В тот же день после обеда они возглавили богослужение в приходе Святого Иосифа в Ленинск-Кузнецком, где был проведен чин освящения нового помещения часовни. Во всех этих населенных пунктах верные имели возможность пообщаться с посланником Папы и своим епископом в неформальной обстановке, в ходе дружеской беседы за чашкой чая. Архиепископ Челестино Мильоре также встретился с представителями Тяжинской районной администрации.

В понедельник 16 апреля иерархов ждали важные встречи в Областной администрации и Кузбасской митрополии Русской Православной Церкви. Как сообщает сайт Администрации Кемеровской области, на встрече в ее стенах присутствовали и. о. заместителя губернатора Ольга Турбаба, глава Апостольской нунциатуры в РФ Архиепископ Челестино Мильоре, ординарий Римско-Католической Преображенской епархии епископ Иосиф Верт (Новосибирск), настоятель МРО «Приход Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии» (Кемерово) Анджей Легеч, секретарь Римско-Католической Преображенской епархии (Новосибирск) Иван Лега, третий секретарь Представительства МИД России в Новосибирске Дмитрий Децина.

Ольга Турбаба поблагодарила Архиепископа за визит в значимый для региона год, когда отмечается 75-летие со дня образования Кемеровской области, а также юбилейные даты со дня образования городов Кемерово и Новокузнецк. Она также отметила, что в Кузбассе проводится активная работа по развитию межконфессионального сотрудничества. Местные религиозные организации католиков участвуют в работе, направленной на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, укрепление духовно-нравственного здоровья кузбассцев.

Со своей стороны, архиепископ Челестино Мильоре поблагодарил кузнечан за теплый прием. «Для Римско-Католической Церкви очень важно сотрудничество с Православной Церковью и другими конфессиями. Папа Римский Франциск передал глубокие соболезнования в связи с трагедией в торговом центре в Кемерове», — сказал Архиепископ.

Также на встрече шла речь о роли Церкви в социальном и культурном развитии жителей области и страны, о проекте «Музыка в храме», который реализуется при кемеровском католическом приходе.

В рамках встречи в Кемеровском епархиальном управлении Кузбасской митрополии митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх и архиепископ Челестино Мильоре обменялись подарками и обсудили ряд вопросов взаимного сотрудничества.