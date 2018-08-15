Завершилось 78-е Международное паломничество в Фатиму

13 августа в португальском святилище Фатимы завершилось 78-е международное богородичное паломничество, посвящённое мигрантам и беженцам; в этом году оно совпадает с открытием 46-й Недели перемещённых лиц.

На пресс-конференции по этому случаю епископ Фатимский кардинал Антонио Марто отметил гуманитарную драму множества беженцев, прибывающих в основном из Северной Африки: «Мы не можем молчать! Западные державы поддерживают марионеточные режимы, которые не способны защитить права этих людей и уничтожают жизни миллионов бедных людей. Эти люди вынуждены покинуть свою родину, чтобы не умереть от голода, нищеты или войны».

Ежегодно — с 13 августа 1940 года — португальские и иностранные паломники и фермеры жертвуют пшеницу для изготовления евхаристических облаток для богослужений в Фатимском святилище. В 2017 году было пожертвовано 8.215 кг пшеницы и 530 килограммов муки, из которых было изготовлено 37.700 облаток. Часть пшеницы была подарена гуманитарным организациям, которые служат наиболее нуждающимся.

По словам ректора святилища о. Карлоса Кабесинхаса, число паломников, прибывающих в Фатиму со всего мира, всегда очень высоко: в среднем около 6 миллионов посещений в год. В период между 2016 и 2017 годами, когда праздновалось столетие Богородичных явлений, число паломников удвоилось.

Образ Богоматери Фатимской отправится в Панаму на 34-й Всемирный день молодёжи, запланированный на январь 2019 года. «Это — очень крупное церковное событие, — отметил о. Кабесинхас, — потому что молодёжь находится в центре пастырских забот Католической Церкви и учительства Папы Франциска. Для подготовки к всемирной встрече юных христиан Святейший Отец пожелал выбрать тему, связанную с Пресвятой Девой Марией: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему», — подчеркнул ректор Фатимского богородичного святилища.

Источник: Vatican News