Запомнить навсегда призыв — «Не убивай»! В Новосибирске прошел день памяти жертв Холокоста

Ежегодно 27 января отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста. Он был утверждён Генеральной ассамблеей ООН в 2005 году по инициативе Израиля, Канады, Австралии, России, Украины и США и при участии еще более 90 государств.

Именно в этот день в 1945 году советские войска освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). После принятия резолюции 60/7 Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назвал эту особую дату «важным напоминанием об имеющих всеобщее значение уроках Холокоста — этого беспрецедентного проявления зла, которое нельзя просто оставить в прошлом и предать забвению».

Примерное число жертв Холокоста современные историки оценивают в шесть миллионов человек. Точное число назвать нельзя — многие архивы уничтожены. Во многих странах мира есть мемориалы и музеи, посвящённые Холокосту, и ежегодно там проходят траурные мероприятия.

В Новосибирске о погибших в годы войны евреях вспомнили на традиционной церемонии, которая прошла в понедельник 29 января в Большом зале кинотеатра «Победа».

Вечер памяти был организован Израильским культурным центром в Новосибирске при Посольстве Государства Израиль в РФ, Генеральным консульством Федеративной Республики Германия в Новосибирске, Немецким культурным центром им. Гёте и киноцентром «Победа».

На Вечер были приглашены представители Администрации Новосибирской области и Мэрии города Новосибирска, сотрудники дипломатического корпуса, религиозные и общественные деятели, работники культуры и образования, бывшие узники гетто и концлагерей.

Во время траурного мероприятия представители различных религиозных конфессий зажгли шесть символических свечей. От Римско-Католической Церкви участие в этой поминальной церемонии принял отец Коррадо Трабукки, OFM, отвечающий в Преображенской епархии за экуменическое служение и межрелигиозные контакты.

В своем слове священник-францисканец сказал:

– Дорогие братья и сестры! Мир и добро! Я сегодня представляю здесь своего епископа. В эти дни Владыка Иосиф Верт находится в Риме с официальным визитом к Папе Римскому «ad limina apostolorum», который регулярно организуется для епископатов Поместных Церквей раз в пять лет. Таким образом на этой неделе с визитом в Ватикане присутствуют все четыре епископа из России. Поэтому мне необходимо вам что-то сказать, и я хотел бы оттолкнуться в своем выступлении от моего главного дела-служения: я занимаюсь воспитанием детей в Католической школе Новосибирска, которая расположена в Кировском районе.

Воспитание детей требует от взрослых прежде всего честности. Когда мы изучаем первые книги Библии — т. н. Тору — я их знакомлю в том числе с заповедью Божией «не убий». И эта заповедь, она ведь обращена ко всему человечеству. В том числе и к нам — христианам. Ведь в убийстве как 6 миллионов евреев, так и 10 миллионов русских, 10 миллионов немцев и многих других народов повинны в том числе и мы — христиане. Так получается, что мы тоже убили наших старших братьев — в этом мы должны быть честными, ведь это мы позабыли про своё христианство. Но в том же Аушвице погибли мои собратья, и среди них — отец Максимилиан Мария Кольбе. Всё это к сожалению было…

Поэтому я хотел бы подчеркнуть, что через воспитание в наших детях памяти и ответственности мы должны научить их по-другому смотреть, глубоко понимать причины этой трагедии, худшей трагедии в истории человечества. И выбирать новую жизнь. Причем мы не можем об этом только говорить, мы должны делать. Нам нужен прагматизм христианский, религиозный… Нашими примерами должны стать по-настоящему святые люди, такие например, как основатель моего монашеского ордена святой Франциск Ассизский. Он очень мало говорил, но очень много делал. И всех людей в мире он называл своими братьями. «Как хорошо и прекрасно быть братьям вместе! Да благословит тебя Господь, брат Лео!»… Простите, что я немного проповедую. Вы — люди высокой культуры, вы политики, представители интеллигенции. Но я, старый францисканец, хотел бы вам всем сказать: Давайте будем честными! Только в находясь в истине и правде мы можем не ошибиться. Но главное, давайте в правде и истине, в мире, честности и исторической памяти воспитывать наших детей. Давайте не уставать показывать нашей молодежи, что в центре жизни стоит прежде всего Правда Божия! Философия, психология, культура — это всё прекрасно. Но главное, давайте запомним навсегда этот призыв — «Не убивай»!